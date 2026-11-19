Евгений Сухозадов занимал должность директора филиала краевого бюро технической инвентаризации с 2002 по 2015 год. За это время чиновник, его родственники и доверенные лица приобрели 19 объектов недвижимости, кадастровая стоимость которых составляет 1,1 млрд руб. Эта сумма значительно превышает официальные доходы ответчиков. В связи с этим у надзора появились основания полагать, что объекты недвижимости приобретены господином Сухозадовым на те доходы, законность которых он может подтвердить, а затем оформлены на номинальных владельцев.