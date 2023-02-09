Еще один пункт пропуска на польско-белорусской границе закрылся на неопределенное время

Белорусская сторона получила официальное уведомление о закрытии польской стороной пункта пропуска Бобровники (с белорусской стороны Берестовица) с 12:00 10 февраля. Об этом БЕЛТА сообщили в Государственном пограничном комитете (ГПК) Белоруссии. Пункт пропуска закрыт на неопределенное время.

9 февраля министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский распорядился приостановить с 10 февраля движение на пункте пропуска Бобровники.

9 ноября 2021 года польская сторона в одностороннем порядке остановила пропуск в автодорожном международном пункте пропуска Кузница Белостоцкая (с белорусской стороны Брузги). Таким образом, после закрытия Бобровников на польско-белорусской границе останется только два действующих пункта пропуска: Тересполь — Брест для пассажирского транспорта и Козловичи — Кукурыки для грузового.

Дарья Эрозбек