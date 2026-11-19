До 13 выросло число пострадавших при атаке ВСУ на Курскую область
Количество пострадавших при ударах БПЛА по Курской области выросло до 13. Среди них — восемь женщин, четверо мужчин и 12-летний ребенок. Об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн в Telegram-канале.
По словам господина Хинштейна, три человека госпитализированы в областную больницу с травмами средней степени тяжести. Остальных пострадавших врачи осмотрели и отправили на амбулаторное лечение.
Об атаке Вооруженных сил Украины на Курск Александр Хинштейн сообщил около 11:35 мск. Из-за падения обломков в городе были повреждены 98 зданий. Среди них — многоквартирные и частные дома, здание Арбитражного суда, Центральная городская библиотека, Дом быта, Курский медколледж и другие. Загорелись несколько автомобилей, более 60 машин получили повреждения. Всех жильцов поврежденных домов при необходимости разместили в ПВР.