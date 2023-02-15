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Коммерсантъ FM
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Экс-президент Бразилии Болсонару намерен вернуться в страну в марте

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару заявил The Wall Street Journal (WSJ), что планирует вернуться на родину в марте, чтобы возглавить оппозицию. С января господин Болсонару находится в США, куда он улетел за несколько дней до истечения срока полномочий.

Жаир Болсонару

Жаир Болсонару

Фото: Marco Bello, Reuters

Жаир Болсонару

Фото: Marco Bello, Reuters

Он рассказал WSJ, что очень хочет вернуться в Бразилию, но осознает юридические риски. По его словам, «приказ об отправке в тюрьму может прийти из ниоткуда». Экс-президент сказал, что теперь видит себя «национальным лидером правых», так как в этой роли «на данный момент больше никого нет». Он пообещал поддерживать консервативных кандидатов в преддверии муниципальных выборов, запланированных в 2024 году.

8 января его сторонники штурмовали здания органов госвласти в столице Бразилии. Протесты организовали из-за несогласия с итогами президентских выборов, на которых победил Лула да Силва. Было задержано более 2 тыс. человек. Господин Болсонару обещал вернуться на родину до конца января. В конце прошлого месяца он запросил у США визу на полгода.

Подробности — в материале «Ъ» «Бразильским беспорядкам подыскали образец».

Лаура Кеффер

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