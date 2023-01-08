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Коммерсантъ FM
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В Бразилии сторонники Болсонару вторглись в Конгресс и президентский дворец

Сторонники бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару прорвали блокаду, установленную силами безопасности, и ворвались в здания Верховного суда, министерств и Конгресса в бразильской столице. Об этом сообщают Reuters и AP.

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Фото: Reuters / Adriano Machado

Фото: Reuters / Adriano Machado

Фото: Reuters / Adriano Machado

Фото: Reuters / Adriano Machado

Фото: Eraldo Peres / AP

Фото: Eraldo Peres / AP

Фото: Eraldo Peres / AP

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Фото: Reuters / Adriano Machado

Фото: Reuters / Adriano Machado

Фото: Reuters / Adriano Machado

Фото: Reuters / Adriano Machado

Фото: Eraldo Peres / AP

Фото: Eraldo Peres / AP

Фото: Eraldo Peres / AP

По сообщению CNN Brasil, протестующие также вторглись в официальную рабочую резиденцию президента — Дворец Планалту. Внутри оккупированных зданий демонстранты устроили беспорядки и вандализм. Люди выбивают окна и двери и делают фотографии, сидя в депутатских креслах.

Для разгона протестующих полиция применяет спецсредства. Бразильские власти уже отдали приказ ввести военных в столицу. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, как пишет Reuters, в настоящее время находится в рабочей поездке в штате Сан-Паулу.

Инциденты, напоминающие штурм Капитолия США 6 января 2021 года, произошли всего через неделю после того, как новый президент Бразилии социалист Лула да Силва был приведен к присяге 1 января. Его предшественник Жаир Болсонару, по данным СМИ, покинул страну 30 декабря.

Сторонники Болсонару протестуют против победы Лулы да Силвы на выборах с 30 октября. Они блокируют дороги, поджигают автомобили и собираются у зданий военных ведомств с призывом к вооруженным силам вмешаться в ситуацию.

О новом президенте Бразилии читайте в материале «Ъ» «Со старым новым Лулой».

Дарья Эрозбек

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