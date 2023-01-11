Болсонару намерен вернуться в Бразилию до конца января

Экс-президент Бразилии Жаир Болсонару, улетевший на лечение в США, планирует вернуться на родину до конца января. Вчера, 10 января, его выписали из больницы. Ранее бразильский сенатор Ренан Калейрус потребовал от верховного суда республики добиться экстрадиции бывшего президента в связи с расследованием его участия в акциях протеста его сторонников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жаир Болсонару

Фото: Cristiano Piquet, Reuters Жаир Болсонару

Фото: Cristiano Piquet, Reuters

«Это уже моя третья госпитализация по поводу тяжелой кишечной непроходимости… Я приехал, чтобы остаться до конца месяца, но перенес свое возвращение на более ранний срок»,— сказал экс-президент (цитата по CNN Brasil).

Господин Болсонару был госпитализирован из-за боли в животе 9 января. Это произошло на следующий день после того, как его сторонники штурмовали здания органов госвласти в столице страны городе Бразилия. По последним данным, по обвинению в участии в погромах арестовали 727 человек, из них 599 задержанных были освобождены, передает ТАСС.

Напомни, сторонники экс-президента организовали протесты из-за несогласия с итогами президентских выборов, на которых победил Лула да Силва. 8 января протестующие штурмом взяли здания госвласти. По решению суда отстранили губернатора столицы Бразилии.

Подробности — в материале «Ъ» «Бразильским беспорядкам подыскали образец».

Фотогалерея Протесты в Бразилии Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Сторонники экс-президента Бразилии Жаира Болсонару протестуют против победы Лулы да Силвы на выборах начиная с 30 октября Фото: Reuters / Ueslei Marcelino 8 января протестующие вторглись в несколько правительственных зданий, в том числе официальную рабочую резиденцию президента — Дворец Планалту (на фото) Фото: Eraldo Peres / AP Протестующие штурмуют здание Конгресса Фото: Eraldo Peres / AP Штурм рабочей резиденции президента Бразилии Фото: Reuters / Ueslei Marcelino Внутри оккупированных зданий протестующие выбивали окна и двери Фото: Reuters / Adriano Machado Протестующий с национальным флагом Бразилии Фото: Reuters Протестующие внутри рабочей резиденции президента Бразилии Фото: Reuters / Adriano Machado Протестующие громят один из кабинетов во Дворце Планалту Фото: Reuters / Adriano Machado Силовики возле президентской резиденции Фото: Reuters / Ueslei Marcelino Полицейские машины после столкновения с протестующими Фото: Reuters / Antonio Cascio Силовики наводят порядок возле здания Конгресса Фото: Reuters / Adriano Machado Сотрудники службы безопасности на входе в рабочую резиденцию президента Бразилии Фото: Reuters / Ueslei Marcelino Протестующие прячутся рядом с Дворцом Планалту Фото: Reuters / Ueslei Marcelino Демонстранты штурмуют здание Конгресса Фото: Eraldo Peres / AP Во время беспорядков бразильская полиция задержала около 200 человек. Им грозит до 12 лет тюрьмы Фото: Reuters / Ueslei Marcelino Против протестующих применили спецсредства и слезоточивый газ Фото: Reuters / Ueslei Marcelino Силовики во время столкновения с протестующими Фото: Reuters / Ueslei Marcelino Демонстрант пытается потушить газовую шашку Фото: Reuters / Ueslei Marcelino Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва (в центре) осматривает свою рабочую резиденцию после штурма. Во время протестов он находился в поездке в штате Сан-Паулу Фото: Eraldo Peres / AP Силовики во время протестов в Бразилиа Фото: Reuters / Ueslei Marcelino Следующая фотография 1 / 20 Сторонники экс-президента Бразилии Жаира Болсонару протестуют против победы Лулы да Силвы на выборах начиная с 30 октября Фото: Reuters / Ueslei Marcelino 8 января протестующие вторглись в несколько правительственных зданий, в том числе официальную рабочую резиденцию президента — Дворец Планалту (на фото) Фото: Eraldo Peres / AP Протестующие штурмуют здание Конгресса Фото: Eraldo Peres / AP Штурм рабочей резиденции президента Бразилии Фото: Reuters / Ueslei Marcelino Внутри оккупированных зданий протестующие выбивали окна и двери Фото: Reuters / Adriano Machado Протестующий с национальным флагом Бразилии Фото: Reuters Протестующие внутри рабочей резиденции президента Бразилии Фото: Reuters / Adriano Machado Протестующие громят один из кабинетов во Дворце Планалту Фото: Reuters / Adriano Machado Силовики возле президентской резиденции Фото: Reuters / Ueslei Marcelino Полицейские машины после столкновения с протестующими Фото: Reuters / Antonio Cascio Силовики наводят порядок возле здания Конгресса Фото: Reuters / Adriano Machado Сотрудники службы безопасности на входе в рабочую резиденцию президента Бразилии Фото: Reuters / Ueslei Marcelino Протестующие прячутся рядом с Дворцом Планалту Фото: Reuters / Ueslei Marcelino Демонстранты штурмуют здание Конгресса Фото: Eraldo Peres / AP Во время беспорядков бразильская полиция задержала около 200 человек. Им грозит до 12 лет тюрьмы Фото: Reuters / Ueslei Marcelino Против протестующих применили спецсредства и слезоточивый газ Фото: Reuters / Ueslei Marcelino Силовики во время столкновения с протестующими Фото: Reuters / Ueslei Marcelino Демонстрант пытается потушить газовую шашку Фото: Reuters / Ueslei Marcelino Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва (в центре) осматривает свою рабочую резиденцию после штурма. Во время протестов он находился в поездке в штате Сан-Паулу Фото: Eraldo Peres / AP Силовики во время протестов в Бразилиа Фото: Reuters / Ueslei Marcelino Смотреть

Лаура Кеффер