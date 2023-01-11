Болсонару намерен вернуться в Бразилию до конца января

Экс-президент Бразилии Жаир Болсонару, улетевший на лечение в США, планирует вернуться на родину до конца января. Вчера, 10 января, его выписали из больницы. Ранее бразильский сенатор Ренан Калейрус потребовал от верховного суда республики добиться экстрадиции бывшего президента в связи с расследованием его участия в акциях протеста его сторонников.
Жаир Болсонару
Фото: Cristiano Piquet, Reuters
«Это уже моя третья госпитализация по поводу тяжелой кишечной непроходимости… Я приехал, чтобы остаться до конца месяца, но перенес свое возвращение на более ранний срок»,— сказал экс-президент (цитата по CNN Brasil).
Господин Болсонару был госпитализирован из-за боли в животе 9 января. Это произошло на следующий день после того, как его сторонники штурмовали здания органов госвласти в столице страны городе Бразилия. По последним данным, по обвинению в участии в погромах арестовали 727 человек, из них 599 задержанных были освобождены, передает ТАСС.
Напомни, сторонники экс-президента организовали протесты из-за несогласия с итогами президентских выборов, на которых победил Лула да Силва. 8 января протестующие штурмом взяли здания госвласти. По решению суда отстранили губернатора столицы Бразилии.
Подробности — в материале «Ъ» «Бразильским беспорядкам подыскали образец».