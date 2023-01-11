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Коммерсантъ FM
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Болсонару намерен вернуться в Бразилию до конца января

Экс-президент Бразилии Жаир Болсонару, улетевший на лечение в США, планирует вернуться на родину до конца января. Вчера, 10 января, его выписали из больницы. Ранее бразильский сенатор Ренан Калейрус потребовал от верховного суда республики добиться экстрадиции бывшего президента в связи с расследованием его участия в акциях протеста его сторонников.

Жаир Болсонару

Жаир Болсонару

Фото: Cristiano Piquet, Reuters

Жаир Болсонару

Фото: Cristiano Piquet, Reuters

«Это уже моя третья госпитализация по поводу тяжелой кишечной непроходимости… Я приехал, чтобы остаться до конца месяца, но перенес свое возвращение на более ранний срок»,— сказал экс-президент (цитата по CNN Brasil).

Господин Болсонару был госпитализирован из-за боли в животе 9 января. Это произошло на следующий день после того, как его сторонники штурмовали здания органов госвласти в столице страны городе Бразилия. По последним данным, по обвинению в участии в погромах арестовали 727 человек, из них 599 задержанных были освобождены, передает ТАСС.

Напомни, сторонники экс-президента организовали протесты из-за несогласия с итогами президентских выборов, на которых победил Лула да Силва. 8 января протестующие штурмом взяли здания госвласти. По решению суда отстранили губернатора столицы Бразилии.

Подробности — в материале «Ъ» «Бразильским беспорядкам подыскали образец».

Фотогалерея

Протесты в Бразилии

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Сторонники экс-президента Бразилии Жаира Болсонару протестуют против победы Лулы да Силвы на выборах начиная с 30 октября

Сторонники экс-президента Бразилии Жаира Болсонару протестуют против победы Лулы да Силвы на выборах начиная с 30 октября

Фото: Reuters / Ueslei Marcelino

8 января протестующие вторглись в несколько правительственных зданий, в том числе официальную рабочую резиденцию президента — Дворец Планалту (на фото)

8 января протестующие вторглись в несколько правительственных зданий, в том числе официальную рабочую резиденцию президента — Дворец Планалту (на фото)

Фото: Eraldo Peres / AP

Протестующие штурмуют здание Конгресса

Протестующие штурмуют здание Конгресса

Фото: Eraldo Peres / AP

Штурм рабочей резиденции президента Бразилии

Штурм рабочей резиденции президента Бразилии

Фото: Reuters / Ueslei Marcelino

Внутри оккупированных зданий протестующие выбивали окна и двери

Внутри оккупированных зданий протестующие выбивали окна и двери

Фото: Reuters / Adriano Machado

Протестующий с национальным флагом Бразилии

Протестующий с национальным флагом Бразилии

Фото: Reuters

Протестующие внутри рабочей резиденции президента Бразилии

Протестующие внутри рабочей резиденции президента Бразилии

Фото: Reuters / Adriano Machado

Протестующие громят один из кабинетов во Дворце Планалту

Протестующие громят один из кабинетов во Дворце Планалту

Фото: Reuters / Adriano Machado

Силовики возле президентской резиденции

Силовики возле президентской резиденции

Фото: Reuters / Ueslei Marcelino

Полицейские машины после столкновения с протестующими

Полицейские машины после столкновения с протестующими

Фото: Reuters / Antonio Cascio

Силовики наводят порядок возле здания Конгресса

Силовики наводят порядок возле здания Конгресса

Фото: Reuters / Adriano Machado

Сотрудники службы безопасности на входе в рабочую резиденцию президента Бразилии

Сотрудники службы безопасности на входе в рабочую резиденцию президента Бразилии

Фото: Reuters / Ueslei Marcelino

Протестующие прячутся рядом с Дворцом Планалту

Протестующие прячутся рядом с Дворцом Планалту

Фото: Reuters / Ueslei Marcelino

Демонстранты штурмуют здание Конгресса

Демонстранты штурмуют здание Конгресса

Фото: Eraldo Peres / AP

Во время беспорядков бразильская полиция задержала около 200 человек. Им грозит до 12 лет тюрьмы

Во время беспорядков бразильская полиция задержала около 200 человек. Им грозит до 12 лет тюрьмы

Фото: Reuters / Ueslei Marcelino

Против протестующих применили спецсредства и слезоточивый газ

Против протестующих применили спецсредства и слезоточивый газ

Фото: Reuters / Ueslei Marcelino

Силовики во время столкновения с протестующими

Силовики во время столкновения с протестующими

Фото: Reuters / Ueslei Marcelino

Демонстрант пытается потушить газовую шашку

Демонстрант пытается потушить газовую шашку

Фото: Reuters / Ueslei Marcelino

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва (в центре) осматривает свою рабочую резиденцию после штурма. Во время протестов он находился в поездке в штате Сан-Паулу

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва (в центре) осматривает свою рабочую резиденцию после штурма. Во время протестов он находился в поездке в штате Сан-Паулу

Фото: Eraldo Peres / AP

Силовики во время протестов в Бразилиа

Силовики во время протестов в Бразилиа

Фото: Reuters / Ueslei Marcelino

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Сторонники экс-президента Бразилии Жаира Болсонару протестуют против победы Лулы да Силвы на выборах начиная с 30 октября

Фото: Reuters / Ueslei Marcelino

8 января протестующие вторглись в несколько правительственных зданий, в том числе официальную рабочую резиденцию президента — Дворец Планалту (на фото)

Фото: Eraldo Peres / AP

Протестующие штурмуют здание Конгресса

Фото: Eraldo Peres / AP

Штурм рабочей резиденции президента Бразилии

Фото: Reuters / Ueslei Marcelino

Внутри оккупированных зданий протестующие выбивали окна и двери

Фото: Reuters / Adriano Machado

Протестующий с национальным флагом Бразилии

Фото: Reuters

Протестующие внутри рабочей резиденции президента Бразилии

Фото: Reuters / Adriano Machado

Протестующие громят один из кабинетов во Дворце Планалту

Фото: Reuters / Adriano Machado

Силовики возле президентской резиденции

Фото: Reuters / Ueslei Marcelino

Полицейские машины после столкновения с протестующими

Фото: Reuters / Antonio Cascio

Силовики наводят порядок возле здания Конгресса

Фото: Reuters / Adriano Machado

Сотрудники службы безопасности на входе в рабочую резиденцию президента Бразилии

Фото: Reuters / Ueslei Marcelino

Протестующие прячутся рядом с Дворцом Планалту

Фото: Reuters / Ueslei Marcelino

Демонстранты штурмуют здание Конгресса

Фото: Eraldo Peres / AP

Во время беспорядков бразильская полиция задержала около 200 человек. Им грозит до 12 лет тюрьмы

Фото: Reuters / Ueslei Marcelino

Против протестующих применили спецсредства и слезоточивый газ

Фото: Reuters / Ueslei Marcelino

Силовики во время столкновения с протестующими

Фото: Reuters / Ueslei Marcelino

Демонстрант пытается потушить газовую шашку

Фото: Reuters / Ueslei Marcelino

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва (в центре) осматривает свою рабочую резиденцию после штурма. Во время протестов он находился в поездке в штате Сан-Паулу

Фото: Eraldo Peres / AP

Силовики во время протестов в Бразилиа

Фото: Reuters / Ueslei Marcelino

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Лаура Кеффер

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