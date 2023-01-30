Болсонару запросил у США визу на полгода

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару подал заявку на американскую визу сроком пребывания на шесть месяцев. Его адвокат Фелипе Александре объяснил, что бывший глава государства хочет отдохнуть. В Бразилии против господина Болсонару ведется расследование о штурме зданий госвласти его сторонниками.

«Он хотел бы немного отдохнуть, освежить голову и насладиться пребыванием в США в качестве туриста на несколько месяцев, прежде чем решить, какой будет его следующий шаг»,— сказал господин Александре журналистам (цитата по Reuters). Он отметил, что запрос на шестимесячную визу не означает, что господин Болсонару использует весь этот срок для пребывания в США. Решение об этом будет принято позже.

Представитель Госдепартамент не стал обсуждать информацию о подаче заявления на визу бывшим президентом Бразилии. Ведомство отметило, что такая информация является конфиденциальной.

Жаир Болсонару вылетел во Флориду за несколько дней до истечения срока полномочий. В Бразилии в это время вступил в должность новый президент Луис Инасиу Лула да Силва. 8 января сторонники бывшего лидера, несогласные с итогами выборов, вышли на протесты. Они в том числе захватили здания госвласти — Верховного суда, ряда министерств, а также резиденцию главы государства. Господин Болсонару включен в число фигурантов расследования дела из-за опубликованного видео, в котором тот ставил под сомнение результаты выборов, на которых он проиграл.

О беспорядках в Бразилиа — в материале «Ъ» «Бразильским беспорядкам подыскали образец».

Леонид Уварчев