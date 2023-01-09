Бразильским беспорядкам подыскали образец

Власти Бразилии подсчитывают ущерб от воскресных беспорядков, которые и внутри страны, и за ее пределами многие расценили как попытку госпереворота. Президент Луис Инасиу Лула да Силва считает участников столкновений «фанатичными фашистами», возглавляемыми бывшим президентом-правопопулистом Жаиром Болсонару. Тот сейчас находится во флоридском поместье своего политического наставника, экс-президента США Дональда Трампа, но чувствовать себя в полной безопасности там, похоже, не может. Члены Демократической партии США не упустили возможности раскритиковать сразу двух своих идеологических противников, призвав немедленно выслать господина Болсонару на родину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Около 50 раненых, более 400 задержанных, разгромленные и разграбленные правительственные здания — таков итог воскресных беспорядков в столице Бразилии

Фото: Adriano Machado , Reuters Около 50 раненых, более 400 задержанных, разгромленные и разграбленные правительственные здания — таков итог воскресных беспорядков в столице Бразилии

Фото: Adriano Machado , Reuters

Около 50 раненых — таковы, по подсчетам местных СМИ, последствия воскресных беспорядков в городе Бразилиа. Кроме того, трем административным зданиям — парламента, резиденции президента и Верховного суда — был нанесен немалый ущерб: разбиты стекла, повреждено оборудование, украдены предметы интерьера, уничтожены роскошные часы XVIII века, которые привезла в Бразилию португальская королевская семья.

Единственное, что может радовать Луиса Инасиу Лулу да Силву,— погромщики, которых президент окрестил «фанатичными фашистами», до его личного кабинета, защищенного лучше других частей резиденции, не добрались.

Как сообщила газета O Globo, в рамках расследования произошедшего Федеральная полиция Бразилии намерена изучить трансляции, которые протестующие вели на своих страницах в соцсетях, а также записи с камер беспилотников, использовавшихся в районе беспорядков. Тем временем Минюст завел электронную почту, куда попросил отправлять любую информацию о «террористах, совершивших нападения в воскресенье».

Предполагается, что среди них было немало тех, кто в последние дни и недели жил в палаточном лагере сторонников Жаира Болсонару у здания генштаба вооруженных сил Бразилии. В понедельник утром по местному времени силовики разогнали этот лагерь и задержали около 1,2 тыс. человек. На 40 автобусах их увезли в полицию для выявления непосредственных участников воскресных беспорядков.

Напомним, что напряженная обстановка в Бразилии сохранялась все время с момента завершения избирательной кампании, по итогам которой 30 октября левый политик Лула да Силва опередил своего конкурента-правопопулиста Жаира Болсонару всего на 1,8%. Господин Болсонару, напомним, пытался переизбраться на второй срок. А господин да Силва стремился вернуться на пост, который занимал в 2003–2011 годах.

После выборов правопопулист вместе со своими соратниками пытался оспорить итоги голосования, но безрезультатно.

Тем временем его сторонники проводили акции протеста в разных штатах, причем простыми митингами они не ограничивались, регулярно перекрывая стратегически важные автотрассы (новости о перекрытиях в нескольких районах Бразилии приходили и в понедельник). 1 января Лула да Силва вступил в должность, пообещав восстанавливать народное единство и быть президентом всех 215 млн бразильцев. В свою очередь, Жаир Болсонару записал видеообращение о том, что «битвы проиграны, но война — нет», и улетел отдыхать во флоридское поместье экс-президента США Дональда Трампа — своего единомышленника и политического наставника.

Сторонники экс-президента, вероятно, буквально восприняли слова о продолжающейся войне, и в воскресенье ситуация накалилась до предела.

Около 5 тыс. человек (не только местные жители, но и специально приехавшие в столицу неравнодушные граждане) на несколько часов захватили здание парламента, а также проникли в Верховный суд и резиденцию главы государства (он в тот момент находился в другом штате).

Среди прочего они требовали вмешательства военных с целью свержения президента да Силвы. Полиция пыталась помешать участникам акции, в частности применяя водометы, дымовые шашки и слезоточивый газ, но сделать ничего не смогла. Стражей порядка закидывали камнями. Кроме того, на кадрах телетрансляций было видно, как манифестанты с палками в руках нападают на конную полицию. Восстановить порядок удалось только спустя несколько часов, после того как президент да Силва распорядился задействовать для обеспечения общественной безопасности в столице федеральные силы. Сообщалось, что на месте событий было задержано более 400 человек.

События в Бразилии были восприняты на международной арене на редкость единодушно. С критикой действий манифестантов выступили и латиноамериканские соратники Лулы да Силвы по левому лагерю (президенты Аргентины, Чили, Колумбии, Мексики, Венесуэлы, Боливии, Кубы), и лидеры стран Запада (США, Франции, Германии, Великобритании), и Россия с Китаем. «Безусловно, мы самым решительным образом осуждаем действия зачинщиков беспорядков и абсолютно поддерживаем президента Бразилии Лулу да Силву, поддерживаем его действия, направленные на восстановление порядка и законности в стране»,— отметил, в частности, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Сам Жаир Болсонару не слишком жестко осудил прошедшие беспорядки, при этом не упустив случая уколоть своих политических оппонентов.

«Мирные демонстрации в законной форме являются частью демократии. Однако грабежи и захваты государственных зданий, которые происходили сегодня, а также те, что практиковались левыми в 2013 и 2017 годах, не подпадают под действие этого правила»,— написал он в Twitter и при этом отверг «безосновательные обвинения нынешнего главы государства» в причастности к произошедшему. Ранее господин да Силва, комментируя по горячим следам воскресные беспорядки, заверил, что его предшественник несколько раз выступал с речами, в которых содержались призывы к подобным правонарушениям.

Сейчас господин Болсонару по-прежнему находится во Флориде, но чувствовать себя в полной безопасности там, похоже, не может.

Американские демократы, в частности члены Конгресса Хоакин Кастро и Александрия Окасио-Кортес, призвали власти США «перестать предоставлять убежище» Жаиру Болсонару, который, по их словам, намеренно повторил сценарий Дональда Трампа — «вдохновил террористов внутри страны на попытку захватить власть». «Проявления трампизма», кстати, в воскресных событиях заметили также в правительствах ряда стран, например Греции и Испании.

Напомним, что 6 января 2021 года сторонники господина Трампа, несогласные с результатами президентских выборов, собрались в Вашингтоне и пошли на штурм Капитолия. Манифестанты проникли в здание и занялись вандализмом. Освободить Конгресс удалось только спустя несколько часов. За прошедшее время почти 1 тыс. человек были обвинены в преступлениях, связанных с попыткой захвата Капитолия, более 460 — признали себя виновными в участии в беспорядках. Особое рвение в расследовании тех событий проявляли демократы — идеологические противники баллотирующегося на новый срок Дональда Трампа.

«Прямо сейчас Болсонару находится во Флориде... Его следует экстрадировать в Бразилию. Сообщалось, что в отношении него ведется расследование по делу о коррупции и он сбежал из Бразилии в США. Он опасный человек... США не должны быть убежищем для этого авторитарного (лидера.— “Ъ”)»,— заявил, в частности, в интервью CNN Хоакин Кастро.

Оперативной реакции Белого дома на это предложение, впрочем, не последовало. Президент Байден пока ограничился осуждением «покушения на демократию и мирную передачу власти» в крупнейшей стране Латинской Америки.

Павел Тарасенко