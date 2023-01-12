Больше 2 тыс. человек были задержаны в Бразилии после штурма зданий госвласти

2052 человека были задержаны во время погромов в Бразилиа. 1159 человек «квалифицированы, допрошены и арестованы» федеральной полицией, еще 209 — гражданской и военной полицией.

«Все задержанные… будут отвечать в рамках своих обязанностей за преступления, связанные с терроризмом, преступным сговором, покушением на правовое демократическое государство, государственным переворотом, преследованием, подстрекательством к преступлению и другими»,— говорится в сообщении федеральной полиции в Twitter. Арестованные были направлены на судебно-медицинское освидетельствование и в пенитенциарные учреждения.

684 человека будут дожидаться процессуальных действий на свободе. Речь идет о пожилых, людей с проблемами со здоровьем, бездомных и родителях с детьми. 433 задержанным потребовалась медицинская помощь, 33 человека были переведены в медучреждения. В оперативных мероприятиях были задействованы 550 сотрудников федеральной полиции.

Сторонники экс-президента Жаира Болсонару организовали протесты из-за несогласия с итогами президентских выборов, на которых победил Лула да Силва. 8 января протестующие штурмом взяли здания госвласти. По решению суда отстранили губернатора столицы Бразилии.

Подробности — в материале «Ъ» «Бразильским беспорядкам подыскали образец».

Леонид Уварчев