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Коммерсантъ FM
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Пентагон сбил объект над озером Гурон из-за разведывательных рисков

Минобороны США подтвердило уничтожение воздушного объекта над озером Гурон в штате Мичиган на границе с Канадой. Решение было принято с учетом разведывательных рисков и рисков для авиации. Как объяснил Пентагон, предположительно, именно это устройство накануне, 12 февраля, было замечено над территорией «чувствительных объектов» Минобороны в штате Монтана.

Приказ об уничтожении воздушного объекта отдал президент США Джо Байден на основании рекомендаций главы Минобороны Ллойда Остина. Истребитель F-16 выпустил ракету AIM9x и успешно поразил цель. Объект летел на высоте около 12 км.

«Мы не считаем его кинетической военной угрозой чему-либо на земле, но полагаем, что он представлял опасность воздушному движению и риски в связи с потенциальным наличием разведывательных возможностей»,— говорится в заявлении Пентагона. Ведомство отмечает, что уничтожение объекта в выбранной точке снизило риски падения обломков на людей и повысило шансы на его восстановление.

Авиавласти США 12 февраля частично закрывали воздушное пространство над штатом Монтана на границе с Канадой — в тот же день в самой Канаде был сбит «неопознанный объект». Решение по Монтане принималось военными из-за «аномалии на радаре», однако проверка не выявила никаких подозрительных объектов.

Всего в США и Канаде сбиты уже четыре вторгшихся в их воздушное пространство объекта. В США ранее были уничтожены два аэростата, как минимум один из которых принадлежал Китаю. Оттава не уточняла, какой и чей объект был сбит над территорией Канады. По информации СМИ, речь также может идти об аэростате.

Подробнее — в материале «Ъ» «Все небо обшарили».

Леонид Уварчев

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