Пентагон не обнаружил подозрительных объектов в небе Монтаны после проверки «аномалии»

Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки объяснило, что воздушное пространство частично было закрыто над Монтаной из-за обнаружения «аномалии на радаре». Истребители провели проверку, но не обнаружили никакого объекта, который бы «соотносился с показаниями радара», говорится в сообщении командования в Twitter. Власти сняли запрет на полеты над Монтаной.

Самолеты США и Канады 12 февраля поднимались в небо для уничтожения неопознанного объекта на северо-западе Канады. Сразу после этого американский авиарегулятор частично закрыл воздушное пространство над Монтаной, которая находится на границе с Канадой. Сенатор и конгрессмен Джон Тестер и Мэтт Розендейл, которые представляют штат, сообщали, что получили информацию об объекте в небе.

В США ранее в феврале были сбиты два аэростата. Как минимум один из них принадлежал Китаю. Пентагон обвинял КНР в наблюдении за американскими стратегическими объектами, Пекин утверждал, что устройство предназначалось для метеорологических целей и вошло в воздушное пространство США случайно.

О влиянии событий на политику в США — в материале «Ъ» «Аэростат упал на Джо Байдена».

Леонид Уварчев