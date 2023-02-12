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Коммерсантъ FM
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Все небо обшарили

Нашествие неопознанных летательных объектов бросило новый вызов президенту США

После инцидента с китайским аэростатом, сбитым у побережья Южной Каролины, воздушное пространство США и Канады в конце недели нарушили еще два объекта, которые были сбиты истребителями F-22. С интервалом менее чем одни сутки выпущенные ими ракеты AIM-9X, которые до этого уничтожили аэростат КНР, поразили один летательный аппарат над Аляской, а другой над Юконом — приграничном с США регионом Канады. Несмотря на то что в заявлениях Вашингтона и Оттавы говорится о неустановленном происхождении летательных объектов, их нашествие накаляет страсти вокруг темы «китайской угрозы» и безопасности воздушного пространства США и их союзников. Тем временем неопознанный летательный объект был обнаружен в воскресенье и в воздушном пространстве Китая. Власти сообщили, что готовятся его сбить.

Все три воздушных шара, залетевших в воздушное пространство США, были сбиты истребителями F-22

Все три воздушных шара, залетевших в воздушное пространство США, были сбиты истребителями F-22

Фото: ROBERT GHEMENT / EPA / Vostock Photo

Все три воздушных шара, залетевших в воздушное пространство США, были сбиты истребителями F-22

Фото: ROBERT GHEMENT / EPA / Vostock Photo

История со сбитым 4 февраля над Атлантикой китайским аэростатом в конце недели неожиданно дополнилась еще двумя сюжетами на тему воздушной безопасности США.

Появление в небе США и Канады одного за другим сразу двух летальных объектов, вынудившее президента Байдена принять решение об использовании боевой авиации для их уничтожения, заставило политиков, экспертов и СМИ ломать голову над тем, можно ли считать все три случая совпадениями. «Власти США считают, что это были аэростаты, но намного меньше, чем первый»,— заявил в воскресенье в интервью телеканалу ABC лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер, впрочем, не сообщив никаких новых подробностей.

О втором инциденте, который произошел в пятницу в воздушном пространстве над штатом Аляска, сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби. «Министерство обороны в последние 24 часа отслеживало высотный объект в воздушном пространстве Аляски. Объект летел на высоте 40 тыс. футов (13 км.— “Ъ”) и представлял определенную опасность для гражданской авиации»,— сообщил Джон Кирби, по словам которого в этой ситуации «президент Байден отдал приказ военным сбить объект, что они и сделали».

Операцию по уничтожению неопознанного летательного объекта над Аляской осуществил истребитель F-22 — тот же боевой самолет, который за несколько дней до этого сбил «заблудившийся» китайский шар, поразив его ракетой AIM-9X.

Джон Кирби не ответил на вопрос, был ли неизвестный летательный аппарат оснащен разведывательной аппаратурой, лишь указав на то, что он был размером с небольшой автомобиль.

Загадочный инцидент произошел в труднодоступном районе Дедхорс — территории, пролегающей вдоль Северного склона Аляски, вблизи Северного Ледовитого океана.

С отдельным заявлением в связи с этим выступило Северное командование, сообщив о развернутых совместно с Национальной гвардией Аляски и ФБР поисковых работах. «Холодный ветер, снег и ограниченное световое время осложняют действия персонала, задействованного в операции»,— говорится в заявлении Северного командования. В связи с этим издание Politico отмечает, что определить происхождение аппарата можно будет только после того, как будут найдены обломки, упавшие в воды Арктики.

Несмотря на скудную информацию об обстоятельствах произошедшего на Аляске, президент США Джо Байден уже записал пресечение потенциальной угрозы безопасности воздушного пространства страны в свой актив. «Это был успех»,— заявил Джо Байден в пятницу, перед встречей с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой.

Однако уже в субботу Джо Байдену пришлось срочно созваниваться с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в связи с вошедшим в воздушное пространство Канады с территории США еще одним неопознанным летательным объектом.

С заявлениями по поводу третьего с начала февраля инцидента в небе выступили представитель Пентагона Патрик Райдер и министр обороны Канады Анита Шарма. Резонансную историю также прокомментировал Джастин Трюдо.

Отношения США и Китая столкнулись с аэростатом

Как сообщил Патрик Райдер, неопознанный летательный объект был обнаружен в пятницу Североамериканским командованием воздушно-космической обороны (NORAD) в воздушном пространстве над Аляской. Для наблюдения за ним с расположенной в этом штате базы ВВС Элемендорф-Ричардсон в воздух были подняты два истребителя F-22. «Мониторинг продолжился в субботу, когда объект вошел в воздушное пространство Канады, и канадские самолеты CF-18 и CP-140 присоединились к группе для дальнейшей оценки объекта»,— сообщил представитель Пентагона.

В свою очередь, министр обороны Канады Анита Шарма сообщила, что объект в воздухе имел цилиндрическую форму и был меньших размеров, чем сбитый китайский аэростат.

Как и второй объект, сбитый над Аляской, третий летел на той же высоте — 40 тыс. футов — и, как заявила Анита Шарма, представлял определенную угрозу безопасности гражданских полетов. «Объект был сбит в 100 милях (160 км) от канадско-американской границы над канадской территорией в центральной части Юкона»,— заявила госпожа Шарма.

Любопытные подробности, ссылаясь на источники, сообщила телекомпания CNN. По ее информации, пилоты американских и канадских истребителей по-разному описывали наблюдения за объектом: одни сообщили, что объект «создавал помехи их датчикам», другие никаких помех не зафиксировали.

Как написал в Twitter премьер Трюдо, решение ликвидировать летательный аппарат он принял совместно с Джо Байденом.

После того как Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки получило приказ его сбить, его уничтожил истребитель F-22 ракетой AIM-9X.

Происхождение третьего, как и второго объекта, в воскресенье оставалось неизвестным — поисковые работы на территории Канады, проводимые совместно с прибывшими на место представителями ФБР не дали быстрых результатов.

Несмотря на то что в отличие от китайского аэростата второй и третий летательные объекты пока имеют неустановленное происхождение, все три истории еще больше накалили страсти вокруг темы «китайской угрозы» и безопасности воздушного пространства США.

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В субботу вечером, уже после успешного поражения в небе над Канадой неопознанного летательного объекта, Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) распорядилось закрыть часть воздушного пространства в штате Монтана, граничащем с Канадой. Вскоре после этого сенатор от Монтаны Джон Тестер сообщил, что он проинформирован о некоем «объекте» в воздушном пространстве штата и находится в контакте с представителями Белого дома и Пентагона.

Однако на сей раз тревога оказалась ложной, и ограничения на полеты в районе города Хавр в штате Монтана вскоре были сняты. Как сообщили Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД) и Северное командование ВС США, «НОРАД обнаружил аномалию на радаре и послал истребители для проверки, однако они не обнаружили никакого объекта, который бы соотносился с показаниями радара».

По мнению экспертов, китайское происхождение могут иметь все три сбитые в первые недели февраля летательные аппараты. В связи с этим многое будет зависеть от того, как будут использованы эти истории во внутриполитической борьбе в США.

«Республиканская оппозиция в Конгрессе уже стала интерпретировать реакцию на пролет китайского аэростата президента Байдена, который не сразу отдал приказ его сбить. По мнению оппонентов, Джо Байден умышленно не педалирует китайскую угрозу и тем самым ставит под удар святая святых национальной безопасности. Речь идет о противовоздушных и противоракетных компонентах и боеготовности стратегических ядерных сил США»,— заявил “Ъ” главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. «В совокупности со многими другими обвинениями в адрес президента истории с неопознанными объектами, свободно перемещающимися в воздушном пространстве Америки, могут быть использованы для нового наступления республиканцев в ходе избирательной гонки (перед президентскими выборами-2024.— “Ъ”)»,— считает Владимир Васильев.

Между тем в воскресенье стало известно о том, что еще один неопознанный объект был обнаружен в воздушном пространстве уже самого Китая, в районе города Жичжао (восточная провинция Шаньдун). «Идет подготовка к тому, чтобы его сбить»,— сообщило Управление по морским делам города Циндао, призвав находящиеся в этом районе рыболовецкие суда соблюдать осторожность.

Сергей Строкань

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