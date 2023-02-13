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Коммерсантъ FM
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Над озером Гурон в США сбит воздушный объект

Военно-воздушные силы США уничтожили еще один объект в американском воздушном пространстве. Он был обнаружен в небе над озером Гурон. Пока не уточняется, о каком объекте может идти речь.

Об уничтожении устройства сообщили члены Палаты представителей Конгресса США от Мичигана Элисса Слоткин и Джек Бергман. Американские чиновники на условиях анонимности подтвердили агентству The Associated Press информацию конгрессменов.

Госпожа Слоткин написала в Twitter, что объект был «сбит пилотами ВВС США и национальной гвардии». Господин Бергман сообщил, что находится в контакте с министерством обороны «относительно операций в районе Великих озер». «Военные США вывели из строя еще один объект над озером Гурон»,— добавил он.

Федеральное авиационное управление США ранее ненадолго закрывало воздушное пространство над озером Мичиган. Мичиган и Гурон входят в систему Великих озер на границе США и Канады. Гурон находится на территории двух стран.

Это уже четвертый объект сбитый в небе США и Канады с начала февраля. Первый был уничтожен в начале месяца в Южной Каролине — аэростат принадлежал Китаю. Второй аэростат, принадлежность которого пока не определена, был сбит в небе над Аляской 10 февраля. 12 февраля в Канаде был уничтожен «неопознанный объект».

Подробнее — в материале «Ъ» «Все небо обшарили».

Леонид Уварчев

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