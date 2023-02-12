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Коммерсантъ FM
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Сенатор и конгрессмен сообщили о неопознанном объекте в небе над Монтаной

Воздушное пространство над частью американского штата Монтаны было закрыто из-за обнаружения неопознанного объекта, сообщили сенатор Джон Тестер и член Палаты представителей Мэтт Розендейл (оба представляют Монтану). Сейчас все ограничения сняты.

«Я в курсе объекта в воздушном пространстве Монтаны и нахожусь в тесном контакте с высокопоставленными представителями Пентагона и администрации»,— написал господин Тестер в Twitter. Он отметил, что внимательно следит за ситуацией и его регулярно информируют по этому вопросу.

«Воздушное пространство закрыто из-за объекта, который может помешать коммерческому воздушному движению»,— написал господин Розендейл в Twitter.

Американский авиарегулятор частично закрывал воздушное пространство над Монтаной в связи с деятельностью Пентагона. Более подробная информация не приводилась.

Самолеты США и Канады 12 февраля поднимались в небо для уничтожения неопознанного объекта на северо-западе Канады. По информации СМИ, речь снова может идти об аэростате. В США до этого были сбиты уже два аэростата. Как минимум один из них принадлежал Китаю.

О влиянии событий на политику в США — в материале «Ъ» «Аэростат упал на Джо Байдена».

Леонид Уварчев

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