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Коммерсантъ FM
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Китай выразил США протест из-за уничтожения своего аэростата

Министерство иностранных дел КНР раскритиковало США за уничтожение китайского аэростата. Пекин назвал реакцию Вашингтона чрезмерной и нарушающей международную практику и заявил, что оставляет за собой право отреагировать на произошедшее.

«Китай выражает резкое недовольство и протест из-за применения США силы для атаки на гражданский беспилотный аэростат. <...> Китай четко просил США решить это спокойной, профессиональной и сдержано»,— говорится в комментарии МИД КНР (цитата по CNN). Китай напомнил о своей позиции — аэростат попал на территорию США из-за форс-мажора и был предназначен для метеорологических целей.

Большой аэростат был обнаружен в небе над североамериканским штатом Монтана незадолго до запланированного визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай. Он летел на высоте около 60 тыс. футов (примерно 18 км) и был размером с три школьных автобуса, сообщал Associated Press. Устройство было сбито накануне, 4 февраля. Визит госсекретаря был отменен.

Пекин утверждает, что устройство использовалось в гражданских целях, однако в Пентагоне уверены, что он собирал информацию о стратегических объектах. Приказ об уничтожении аэростата отдал президент Джо Байден.

Как аэростат повлиял на отношения КНР и США — в материале «Ъ» «Шаром покатили».

Леонид Уварчев

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