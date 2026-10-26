Умер озвучивший кролика Багза Банни актер Эрик Бауза
Канадско-американский актер озвучивания Эрик Бауза, ставший голосом персонажей вселенной Looney Tunes («Веселые мелодии») — Багза Банни, Даффи Дака и других, скончался в возрасте 46 лет. По данным судебно-медицинской экспертизы округа Лос-Анджелес, он умер дома 25 октября. Причиной смерти стала гипертоническая болезнь сердца, передает Variety.
Смерть актера подтвердила его семья в посте на его странице в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Близкие пообещали сообщить дополнительную информацию позже.
Эрик Бауза родился 7 декабря 1979 года в Торонто. Начинал свой путь в качестве художника по персонажам, однако позднее переключился на озвучивание и стал одним из самых востребованных специалистов Голливуда. За 25-летнюю карьеру он успел поработать более чем над 400 проектами. В период с 2022 по 2025 год он трижды становился лауреатом премии «Эмми» за выдающееся озвучивание в нескольких телесериалах.
Помимо Багза Банни и Даффи Дака, Эрик Бауза озвучивал поросенка Порки, птичку Твити, кота Сильвестра и других персонажей Looney Tunes. Его голос также звучал в мультсериалах «Аватар: Легенда об Аанге», «Рик и Морти», «Приключения Кота в сапогах» и анимационных проектах вселенной «Звездных войн». Проекты «Рик и Морти», «Суперкотята» и «Аватар: Семь Гаваней» стали одними из его последних работ.
Эрик Бауза с детства был поклонником мультивселенной Looney Tunes. Он мог часами подражать голосам персонажей. «Looney Tunes превосходят все языки и все культуры. Неважно, из какой части планеты вы родом. Вы все равно поймете, что здесь смешно»,— заявил актер в интервью NBC News в 2021 году.