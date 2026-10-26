Умер озвучивший кролика Багза Банни актер Эрик Бауза

Эрик Бауза родился 7 декабря 1979 года в Торонто. Начинал свой путь в качестве художника по персонажам, однако позднее переключился на озвучивание и стал одним из самых востребованных специалистов Голливуда. За 25-летнюю карьеру он успел поработать более чем над 400 проектами. В период с 2022 по 2025 год он трижды становился лауреатом премии «Эмми» за выдающееся озвучивание в нескольких телесериалах.