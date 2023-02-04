Пентагон обвинил Китай в наблюдении за стратегическими объектами США с помощью аэростата

Китайский аэростат, который был сбит над территориальными водами США, использовался для наблюдения за стратегическими объектами, заявил министр обороны Ллойд Остин. Уничтожение аппарата над водой санкционировал президент Джо Байден.

«Аэростат, который использовался для попытке наблюдения за стратегическими объектами на континентальной части США, был сбит над территориальными водами США»,— говорится в заявлении господина Остина (цитата по Reuters).

Сам господин Байден поблагодарил военных за успешное уничтожение китайского аппарата. Он подтвердил, что приказал сбить его.

Большой аэростат был обнаружен в небе над североамериканским штатом Монтана незадолго до запланированного визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай. Аэростат летел на высоте около 60 тыс. футов (примерно 18 км) и был размером с три школьных автобуса, сообщал Associated Press. Пекин утверждает, что устройство использовалось в метеорологических целях. По версии КНР, аэростат попал в США, сбывшись с курса. Несмотря на это, поездка госсекретаря была отменена.

Как аэростат повлиял на отношения КНР и США — в материале «Ъ» «Шаром покатили».

Леонид Уварчев