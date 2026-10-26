Группу пожарных на месте схода вагонов на Урале увеличили втрое
Число спасателей, привлеченных к ликвидации пожара после схода вагонов поезда в Свердловской области, увеличили со 106 до 316 человек. Это следует из пресс-релиза регионального ГУ МЧС. Также в тушении задействовано 35 единиц техники.
В Свердловской области ночью сошли с рельсов 20 вагонов грузового поезда, начался пожар. Возгорание локализовали на площади 1,5 тыс. кв. м. Движение грузовых поездов на перегоне приостановлено. Также повреждены соседние пути. Причины ЧП выясняются. Роспотребнадзор проверяет качество воздуха в районе ближайшей жилой застройки.