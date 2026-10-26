В Воронежской области открыли горячую линию после атаки БПЛА
Прокуратура Воронежской области открыла горячую линию после ночной атаки беспилотников. Ведомство взяло на контроль соблюдение прав пострадавших.
Для приема жалоб и оказания правовой помощи работает телефон 8 (473) 260 89 89. На место происшествия выезжали прокуроры Железнодорожного и Коминтерновского районов Воронежа.
При ночной атаке БПЛА в Воронежской области погибли два человека, 17 пострадали. По словам губернатора Александра Гусева, значительная часть раненых находилась в поезде, на который упали обломки БПЛА. После атаки обесточен участок железнодорожной сети. В Воронеже загорелся деловой центр. Также возгорания произошли на нескольких промышленных предприятиях, в многоквартирном доме, на школьном стадионе.