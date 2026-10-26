У Верховного суда просят защиты от энцефалита
Высшая судебная инстанция рассмотрит особенности бесплатных прививок против клещей
Верховный суд (ВС) РФ рассмотрит иск жительницы Екатеринбурга, которой пришлось делать платную прививку от клещевого энцефалита. Она оспаривает утвержденный приказом Минздрава национальный календарь прививок, из буквальной трактовки которого следует, что бесплатная вакцинация положена только строителям, мелиораторам, геологам и другим работникам, прибывшим на эндемичные территории. В Минздраве с иском не согласны, поскольку решение о проведении вакцинации принимают регионы, а национальный календарь прививок — лишь один из документов для принятия таких решений.
С иском в Верховный суд РФ в июле обратилась жительница Екатеринбурга Алена Иванова (фамилия изменена). В мае 2024 года она отправилась в горбольницу №14 для плановой бесплатной ревакцинации против клещевого энцефалита, но получила отказ, следует из текста заявления в ВС (есть у “Ъ”). Госпоже Ивановой пришлось прививаться в частной клинике за 1 тыс. руб. Жительница пошла в местную прокуратуру, указывая на нарушение своих прав, а надзорное ведомство обратилось в суд. Но Орджоникидзевский райсуд Екатеринбурга в ноябре 2024 года в иске отказал. Свердловский областной суд и Седьмой кассационный суд общей юрисдикции оставили это решение без изменений.
Возможность гражданам получать бесплатные прививки от клещевого энцефалита закреплена в приказе Минздрава №1122н от декабря 2021 года.
Этим документом, в частности, утвержден национальный календарь прививок, а одним из приложений к приказу определен круг лиц для обязательной бесплатной вакцинации от энцефалита.
Это граждане, проживающие или въезжающие на эндемичные по энцефалиту территории (Свердловская область относится к ним), а также строители, мелиораторы, лесники, геологи, лесозаготовители и другие лица, производящие сельскохозяйственные и другие работы.
Суды, которые рассматривали жалобу Алены Ивановой, трактовали приказ Минздрава таким образом, что для получения бесплатной прививки недостаточно лишь жить на территории распространения энцефалита — там надо еще и работать, занимаясь определенным приказом видом деятельности. Это, в свою очередь, привело к отказу в защите права истца на бесплатную прививку, говорится в жалобе.
Проблема, считает Алена Иванова, заключается в неточностях формулировок. Из приказа явно не следует, что проживающие на территории региона имеют право на бесплатную прививку, и этим пользуются региональные чиновники.
Адвокаты истца заказали лингвистическую экспертизу, доказавшую, что по правилам русского языка и системному смыслу оспариваемого документа обязательность заниматься определенными видами работ касается только прибывших работников.
Госпожа Иванова просит признать один из пунктов национального календаря, из которого вытекает неправильный правоприменительный смысл, не подлежащим применению.
Минздрав РФ направил в ВС свои возражения (текст есть у “Ъ”). Защита истца ошибочно трактует документ как единственный нормативный акт, регулирующий вопрос вакцинации: календарь прививок — лишь часть «единого правового механизма», говорят в министерстве. Решение о проведении вакцинации в каждом регионе принимает главный санитарный врач с учетом текущей эпидемиологической обстановки и при угрозе возникновения инфекционных болезней. Это прямо закреплено в федеральном законе «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», отмечает Минздрав. Там также обращают внимание, что любая прививка требует информированного добровольного согласия гражданина, отсутствия медицинских противопоказаний, соблюдения инструкций конкретного препарата, поэтому календарь не может и не должен охватывать абсолютно всех жителей эндемичных территорий. Доводы, изложенные в жалобе, носят «формально-лингвистический характер», считает Минздрав, и не учитывают все правовые и медицинские аспекты. В ведомстве просят не удовлетворять требование жительницы Екатеринбурга.
Заседание ВС по этому спору намечено на конец октября. Жители Свердловской области, Красноярского края, Удмуртии и других регионов ранее также сталкивались с невозможностью бесплатно вакцинироваться от клещевого вирусного энцефалита и были вынуждены обращаться в суды и прокуратуру (см. “Ъ” от 21 апреля). Позиция Верховного суда по делу Алены Ивановой важна для решения вопросов всех жителей «проблемных» регионов, пояснили “Ъ” в АНО «Коллективный иммунитет» (НКО, которая занимается развитием и поддержкой вакцинопрофилактики).