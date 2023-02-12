Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

США закрыли часть воздушного пространства над Монтаной в связи с деятельностью Пентагона

Американский авиарегулятор объявил о частичном закрытии воздушного пространства в штате Монтана. Это связано с деятельностью Пентагона, передает Reuters.

Пространство закрыто в небольшом городе Хавр недалеко от границы с Канадой, где ранее сегодня, 12 февраля, был сбит неопознанный объект в небе. Ограниченный район классифицируется как «воздушное пространство, связанное с национальной обороной».

Не уточняется, связано ли это с появлением в небе какого-либо объекта. Однако ранее федеральное авиационное управление США выпускало аналогичное объявление во время уничтожения китайского аэростата в Южной Каролине.

Самолеты США и Канады 12 февраля поднимались в небо для уничтожения неопознанного объекта на северо-западе Канады. По информации СМИ, речь снова может идти об аэростате. В США до этого были сбиты уже два аэростата. Как минимум один из них принадлежал Китаю. Пентагон обвинял КНР в наблюдении за американскими стратегическими объектами, Пекин утверждал, что устройство предназначалось для метеорологических целей и вошло в воздушное пространство США случайно.

О влиянии событий на политику в США — в материале «Ъ» «Аэростат упал на Джо Байдена».

Леонид Уварчев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...