США закрыли часть воздушного пространства над Монтаной в связи с деятельностью Пентагона

Американский авиарегулятор объявил о частичном закрытии воздушного пространства в штате Монтана. Это связано с деятельностью Пентагона, передает Reuters.

Пространство закрыто в небольшом городе Хавр недалеко от границы с Канадой, где ранее сегодня, 12 февраля, был сбит неопознанный объект в небе. Ограниченный район классифицируется как «воздушное пространство, связанное с национальной обороной».

Не уточняется, связано ли это с появлением в небе какого-либо объекта. Однако ранее федеральное авиационное управление США выпускало аналогичное объявление во время уничтожения китайского аэростата в Южной Каролине.

Самолеты США и Канады 12 февраля поднимались в небо для уничтожения неопознанного объекта на северо-западе Канады. По информации СМИ, речь снова может идти об аэростате. В США до этого были сбиты уже два аэростата. Как минимум один из них принадлежал Китаю. Пентагон обвинял КНР в наблюдении за американскими стратегическими объектами, Пекин утверждал, что устройство предназначалось для метеорологических целей и вошло в воздушное пространство США случайно.

О влиянии событий на политику в США — в материале «Ъ» «Аэростат упал на Джо Байдена».

Леонид Уварчев