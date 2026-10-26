Вся власть студентам
Чего ждать Москве после смены политического курса Сербии
Александр Вучич признал поражение на парламентских выборах. Он предсказал, что его «Сербская прогрессивная партия» получит около 100 мест в Народной скупщине. У главных конкурентов из блока «Студенческий список», одержавших победу, — как минимум на 30-40 мандатов больше.
Участки закрылись в 22:00 мск. Ближе к утру местный ЦИК обработал результаты большей части избирательных пунктов. Уже тогда оппозиция перешагнула отметку в 50% голосов, оторвавшись от партии бывшего президента на 10 процентных пунктов. Сам Вучич вышел к журналистам и объявил о поражении, когда подсчет только начинался. Он обвинил конкурентов во лжи и спрогнозировал, что они в скором времени введут санкции против Москвы:
«Уже ясно, что мы проиграли эти выборы. Победил избирательный список студенческого протестного движения. У них будет от 135 до 140 мест в парламенте. У нас — около 105. Больше никто, по сути, в парламент не прошел. Итак, мы набрали примерно 1,72 млн голосов. У них — около 2,2 млн. Нас свергли.
И я хочу, чтобы люди понимали: эти выборы лишь закрепили результаты революции, которую организовали при прямой поддержке ряда европейских стран и американского глубинного государства — той его части, которая выступает против президента Трампа. И вот что меня действительно беспокоит: не пройдет и нескольких месяцев, к марту или апрелю Сербия введет санкции против России, вот увидите. Новые власти сделают все то, о чем они не хотели говорить во время кампании, все то, что скрывали от вас, о чем лгали».
«Студенческий список» уже поздравили председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Европейского совета Антониу Кошта. Они отметили, что поддержат реформы в Сербии и продолжат «совместно работать над построением будущего республики в ЕС».
Победивший блок — это не политическая партия в привычном понимании. Его возглавляют студенты, которые участвовали в масштабных протестах, впервые охвативших страну еще в 2024-м.
В качестве кандидатов «Список» выдвинул врачей, ученых и деятелей культуры. У них различаются взгляды и нет политического опыта, что настораживает сербского журналиста Бошко Йовановича:
«Можете представить: 300 актеров победили на выборах в Государственную думу, при этом у них нет никакой организации, никакой программы. Наверное, будут изменения внешней политики. Если, например, будет движение к Европейскому союзу, это действительно может означать санкции в направлении России. РФ может признать независимость Косово и потребовать срочную оплату всех долгов за российский газ».
Сторонники студенческих оппозиционных сил уже начали праздновать победу на центральных улицах Белграда. Не обошлось и без столкновений со сторонниками Вучича: как передают СМИ, их палаточный городок в сербской столице был разгромлен. Но масштабных беспорядков ожидать не стоит, говорит корреспондент «Ъ» на Балканах Геннадий Сысоев. Он рассказал о том, как прошло голосование и чего ждать после выборов:
«С самого начала было понятно, что на этих выборах будет очень высокая явка. Так оно и произошло: она значительно превысила 70%. По сравнению с парламентскими выборами 2023 года это на 15 процентных пунктов больше. Именно эта высокая явка обеспечила достаточно неожиданный результат.
Удалось избежать сценария, о котором многие говорили: что разница в голосах будет небольшой, проигравший не признает поражения, и это может привести к дестабилизации.
Сложно ожидать, что партия Александра Вучича будет проводить какие-то акции, противоречащие заявлениям своего лидера. И не нужно забывать, что у Сербии осталось всего около двух месяцев, чтобы избрать нового президента. Это уже не может быть Александр Вучич, поскольку он два срока находился на этом посту. В этой ситуации он попытается провести на значимый, хотя и не главный пост президента своего человека. Если это ему удастся, это будет определенным реваншем за поражение на внеочередных парламентских выборах».
Нынешние парламентские выборы — досрочные. Изначально они были запланированы на конец 2027 года. Однако в сентябре 2026-го Александр Вучич анонсировал внеочередное голосование и сложил с себя президентские полномочия. Отставка потребовалась, чтобы бороться за должность премьер-министра.
В интервью перед выборами Вучич говорил, что спокойно отнесется к поражению и готов вернуться к повседневной жизни. Он занимал высшие политические посты в Сербии суммарно больше 14 лет.