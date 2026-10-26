И я хочу, чтобы люди понимали: эти выборы лишь закрепили результаты революции, которую организовали при прямой поддержке ряда европейских стран и американского глубинного государства — той его части, которая выступает против президента Трампа. И вот что меня действительно беспокоит: не пройдет и нескольких месяцев, к марту или апрелю Сербия введет санкции против России, вот увидите. Новые власти сделают все то, о чем они не хотели говорить во время кампании, все то, что скрывали от вас, о чем лгали».