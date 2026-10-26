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Выпуск газеты №198/П«Ъ» Газета
Радио «Ъ FM»

Вся власть студентам

Чего ждать Москве после смены политического курса Сербии
Александр Вучич признал поражение на парламентских выборах. Он предсказал, что его «Сербская прогрессивная партия» получит около 100 мест в Народной скупщине. У главных конкурентов из блока «Студенческий список», одержавших победу, — как минимум на 30-40 мандатов больше.

Petr David Josek / AP

Участки закрылись в 22:00 мск. Ближе к утру местный ЦИК обработал результаты большей части избирательных пунктов. Уже тогда оппозиция перешагнула отметку в 50% голосов, оторвавшись от партии бывшего президента на 10 процентных пунктов. Сам Вучич вышел к журналистам и объявил о поражении, когда подсчет только начинался. Он обвинил конкурентов во лжи и спрогнозировал, что они в скором времени введут санкции против Москвы:
«Уже ясно, что мы проиграли эти выборы. Победил избирательный список студенческого протестного движения. У них будет от 135 до 140 мест в парламенте. У нас — около 105. Больше никто, по сути, в парламент не прошел. Итак, мы набрали примерно 1,72 млн голосов. У них — около 2,2 млн. Нас свергли.

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И я хочу, чтобы люди понимали: эти выборы лишь закрепили результаты революции, которую организовали при прямой поддержке ряда европейских стран и американского глубинного государства — той его части, которая выступает против президента Трампа. И вот что меня действительно беспокоит: не пройдет и нескольких месяцев, к марту или апрелю Сербия введет санкции против России, вот увидите. Новые власти сделают все то, о чем они не хотели говорить во время кампании, все то, что скрывали от вас, о чем лгали».
«Студенческий список» уже поздравили председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Европейского совета Антониу Кошта. Они отметили, что поддержат реформы в Сербии и продолжат «совместно работать над построением будущего республики в ЕС».
Победивший блок — это не политическая партия в привычном понимании. Его возглавляют студенты, которые участвовали в масштабных протестах, впервые охвативших страну еще в 2024-м.
В качестве кандидатов «Список» выдвинул врачей, ученых и деятелей культуры. У них различаются взгляды и нет политического опыта, что настораживает сербского журналиста Бошко Йовановича:
«Можете представить: 300 актеров победили на выборах в Государственную думу, при этом у них нет никакой организации, никакой программы. Наверное, будут изменения внешней политики. Если, например, будет движение к Европейскому союзу, это действительно может означать санкции в направлении России. РФ может признать независимость Косово и потребовать срочную оплату всех долгов за российский газ».
Сторонники студенческих оппозиционных сил уже начали праздновать победу на центральных улицах Белграда. Не обошлось и без столкновений со сторонниками Вучича: как передают СМИ, их палаточный городок в сербской столице был разгромлен. Но масштабных беспорядков ожидать не стоит, говорит корреспондент «Ъ» на Балканах Геннадий Сысоев. Он рассказал о том, как прошло голосование и чего ждать после выборов:

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«С самого начала было понятно, что на этих выборах будет очень высокая явка. Так оно и произошло: она значительно превысила 70%. По сравнению с парламентскими выборами 2023 года это на 15 процентных пунктов больше. Именно эта высокая явка обеспечила достаточно неожиданный результат.
Удалось избежать сценария, о котором многие говорили: что разница в голосах будет небольшой, проигравший не признает поражения, и это может привести к дестабилизации.
Сложно ожидать, что партия Александра Вучича будет проводить какие-то акции, противоречащие заявлениям своего лидера. И не нужно забывать, что у Сербии осталось всего около двух месяцев, чтобы избрать нового президента. Это уже не может быть Александр Вучич, поскольку он два срока находился на этом посту. В этой ситуации он попытается провести на значимый, хотя и не главный пост президента своего человека. Если это ему удастся, это будет определенным реваншем за поражение на внеочередных парламентских выборах».
Нынешние парламентские выборы — досрочные. Изначально они были запланированы на конец 2027 года. Однако в сентябре 2026-го Александр Вучич анонсировал внеочередное голосование и сложил с себя президентские полномочия. Отставка потребовалась, чтобы бороться за должность премьер-министра.
В интервью перед выборами Вучич говорил, что спокойно отнесется к поражению и готов вернуться к повседневной жизни. Он занимал высшие политические посты в Сербии суммарно больше 14 лет.
Иван Хорушевский
Сербия
Александр Вучич
Балканы