Аэростат упал на Джо Байдена

Китайский аэростат, который в Вашингтоне назвали разведывательным, а в Пекине — метеорологическим, вызвал внутриполитическое напряжение в США. Республиканцы не только обрушились с критикой на действующую администрацию президента Джо Байдена за «мягкую позицию» в отношении КНР, но и задумались над специальным расследованием в Палате представителей обстоятельств случившегося. Демократы, еще недавно стремившиеся стабилизировать сотрудничество с Пекином, вынуждены защищаться. В Пентагоне заявили, что во времена президента Дональда Трампа китайские «шпионские шары» минимум трижды пролетали над территорией США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ВМС США поднимают сбитый китайский высотный аэростат наблюдения, Южная Каролина, 5 февраля 2023 года

Фото: U.S. Navy / AP ВМС США поднимают сбитый китайский высотный аэростат наблюдения, Южная Каролина, 5 февраля 2023 года

Фото: U.S. Navy / AP

История с полетом китайского аэростата в американском воздушном пространстве и его уничтожением силами ВВС США не только привела к серьезному витку напряженности между Вашингтоном и Пекином (см. “Ъ” от 6 февраля). Она также дала республиканцам новый повод для атаки на демократов. Тот факт, что шар, который считают шпионским, около недели летал над страной, а о его обнаружении долго не объявляли, моментально был взят на вооружение оппонентами Джо Байдена.

По мнению республиканцев, Белый дом проявил слабость, не сбив аппарат сразу после его попадания в воздушное пространство США, а изначальная попытка не придавать инциденту гласности была связана с нежеланием отменять запланированный в Пекин визит госсекретаря Энтони Блинкена.

«Мы должны были сбить этот воздушный шар над Алеутскими островами. Мы никогда не должны были позволять ему пролетать транзитом через всю континентальную часть США»,— заявил член комитета Сената по вооруженным силам республиканец Том Коттон.

Он уверен, что Джо Байден просто не хотел «предпринимать действия, которые были бы расценены как провокационные или конфронтационные по отношению к китайским коммунистам».

Республиканец Майк Тернер, председатель комитета Палаты представителей по разведке, и вовсе рассердился, что аэростат пролетел над «чувствительными ракетно-ядерными объектами, а президент даже не собирался сообщать об этом американской общественности». По его мнению, администрация показала, что неспособна оперативно реагировать на угрозы.

Один из самых влиятельных республиканских сенаторов, член комитета по разведке Марко Рубио, пошел дальше и заявил, что Китай осознанно отправил разведывательный шар в США, тем самым передав послание всему миру: «США — некогда великая сверхдержава… опустошена и находится в упадке».

«Послушайте, эти ребята даже ничего не могут поделать с воздушным шаром, пролетающим в воздушном пространстве США. Как вы можете рассчитывать на них, если что-то произойдет в Индо-Тихоокеанском регионе? Как они собираются прийти на помощь Тайваню или встать на сторону Филиппин, Японии или Индии, когда китайцы вторгнутся на их территорию?» — вопрошал Марко Рубио.

Республиканцы настаивают на том, чтобы администрация ответила им на два вопроса: почему информацию об обнаружении шара поначалу утаили от общественности и почему его не уничтожили сразу? Впрочем, маловероятно, что ответ, каким бы он ни был, их устроит. Во всяком случае, Пентагон и Белый дом уже неоднократно объяснили, что сбивать аппарат над континентом означало бы поставить под угрозу жизни американцев, а потому военные ждали удобного момента для исполнения приказа президента.

Так или иначе, как сообщило издание The Hill, республиканцы задумались о запуске специального расследования в Палате представителей. Официально о подобных планах пока не заявлялось, однако все к этому идет: в комитете Палаты представителей по вооруженным силам уже назначены слушания, в ходе которых эксперты из неправительственных организаций расскажут «о насущной угрозе со стороны Коммунистической партии Китая национальной обороне США». По мнению председателя этого комитета республиканца Майка Роджерса, необходимо выяснить, какой ущерб национальной безопасности нанесло решение администрации «позволить шпионскому шару пересечь США».

Впрочем, свой вывод из случившегося республиканцы уже сделали. Другой член комитета по вооруженным силам Джо Уилсон заявил, что Джо Байден и вице-президент Камала Харрис должны уйти в отставку. «Когда произойдет атака (на США.— “Ъ”), Байден и Харрис не смогут адекватно отреагировать»,— уверяет он.

Мимо инцидента с шаром не мог пройти и экс-президент Дональд Трамп. По мнению бывшего главы Белого дома, будь он на месте Джо Байдена, разобрался с китайским шаром гораздо лучше.

Правда, как сообщили представители Пентагона журналистам, во время президентства господина Трампа аэростаты КНР как минимум трижды нарушали воздушное пространство США.

«Китай слишком уважал Трампа, чтобы подобное произошло. Этого никогда не происходило. Просто фальшивая дезинформация!» — возмутился в ответ Дональд Трамп.

Ряд бывших высокопоставленных сотрудников его администрации, включая экс-советника по нацбезопасности Джона Болтона, находящегося сейчас в оппозиции к своему бывшему шефу, также опровергли вброшенную Пентагоном через СМИ информацию. Чиновник Министерства обороны, рассказавший журналистам об аэростатах времен господина Трампа, при этом уточнил, что их полеты над США не были настолько длительными, как у сбитого 4 февраля воздушного шара.

Лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер сообщил, что 15 февраля для сенаторов проведут секретный брифинг по Китаю, где все желающие смогут услышать ответы на свои вопросы.

Тему сбитого аэростата активно обсуждают и в Китае. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин 7 февраля заявила, что Китай будет требовать от США возвращения обломков аппарата. «Китайское правительство продолжит решительно защищать свои законные права и интересы»,— подчеркнула дипломат, заверив, что Вашингтон сбил обычный метеорологический зонд. Между тем выяснилось, что 2 февраля китайский аэростат пролетал над Коста-Рикой. МИД КНР признал этот факт и даже извинился, вновь отметив, что речь идет о метеорологическом зонде, имевшем «научное назначение».

История со сбитым над США шаром взволновала и экс-премьера Великобритании Лиз Трасс, которая призвала действующего главу правительства Риши Сунака пересмотреть отношение к Китаю и «занять более жесткую позицию».

А министр обороны Японии Ясукадзу Хамада 7 февраля допустил применение оружия в случае проникновения иностранных аэростатов в воздушное пространство страны. Ранее замгенсека кабинета министров Японии Ёсихико Исодзаки сообщил, что Токио и Вашингтон сейчас анализируют информацию о возможном появлении китайских шаров над страной в июне 2020 года и сентябре 2021-го.

Алексей Забродин