Обладатель Кубка Стэнли Александр Никишин продолжит выступать за «Каролину»

На драфте НХЛ 2020 года «Каролина» выбрала Александра Никишина под 69-м номером. Россиянин дебютировал за клуб в мае 2025 года. Всего за «Каролину» он провел 102 матча, в которых забросил 11 шайб и отдал 24 результативные передачи. В составе «Харрикейнс» защитник стал обладателем Кубка Стэнли (2026). Ранее Никишин выступал за московский «Спартак» и петербургский СКА из Континентальной хоккейной лиги.