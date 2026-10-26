Обладатель Кубка Стэнли Александр Никишин продолжит выступать за «Каролину»
«Каролина Харрикейнс» подписала контракт с российским защитником Александром Никишиным. Об этом сообщила пресс-служба клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Соглашение рассчитано на один сезон. По условиям договора 25-летний хоккеист заработает $3 млн. Предыдущий контракт с Александром Никишиным истек в конце июня — с тех пор он находился в статусе ограниченно свободного агента. Защитник пропустил тренировочный лагерь команды и первые матчи сезона.
На драфте НХЛ 2020 года «Каролина» выбрала Александра Никишина под 69-м номером. Россиянин дебютировал за клуб в мае 2025 года. Всего за «Каролину» он провел 102 матча, в которых забросил 11 шайб и отдал 24 результативные передачи. В составе «Харрикейнс» защитник стал обладателем Кубка Стэнли (2026). Ранее Никишин выступал за московский «Спартак» и петербургский СКА из Континентальной хоккейной лиги.
В текущем сезоне «Каролина» с 20 очками в 13 играх занимает первое место в турнирной таблице дивизиона Метрополитен. В следующем матче команда на своем льду встретится с «Бостон Брюинс».