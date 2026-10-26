В РСТ назвали примерную стоимость визы в Черногорию для россиян
РСТ: виза в Черногорию обойдется россиянам в €35
Виза в Черногорию обойдется российскому туристу примерно в €35, для ребенка до 14 лет — примерно €17,5. Гражданам, возможно, придется лично подавать документы. Об этом заявила пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).
По мнению директора по связям с общественностью туроператора «Интурист» Дарьи Домостроевой, после пандемии COVID-19 спрос на поездки в республику не рос из-за отсутствия прямых рейсов, хотя виза тогда не требовалась. Эксперт добавила, что следующим летом можно ожидать еще большего снижения турпотока.
Руководитель отдела развития продукта туроператора ITM group Людмила Блинкова рассказала, что прошлым летом россияне интересовались отдыхом в Черногории, но ажиотажа перед введением виз не было. «На выбор туристов влияли и сложная логистика, и отсутствие прямых перелетов. Реальную картину и объем бронирований можно будет оценить весной следующего года, когда начнется планирование летнего отдыха»,— сказала она.
Черногория официально уведомила Россию о введении виз с 1 ноября. Решение отменить безвизовый режим для граждан России и Белоруссии черногорские власти приняли в конце июля. Это нужно стране, чтобы она могла вступить в Евросоюз в 2028 году.