В РСТ назвали примерную стоимость визы в Черногорию для россиян

Руководитель отдела развития продукта туроператора ITM group Людмила Блинкова рассказала, что прошлым летом россияне интересовались отдыхом в Черногории, но ажиотажа перед введением виз не было. «На выбор туристов влияли и сложная логистика, и отсутствие прямых перелетов. Реальную картину и объем бронирований можно будет оценить весной следующего года, когда начнется планирование летнего отдыха»,— сказала она.