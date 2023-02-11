NASA назвало место разгерметизации «Прогресса»

Разгерметизация грузового корабля «Прогресс МС-21» на Международной космической станции (МКС) произошла в системе терморегулирования. Об этом сообщил представитель американского Центра управления полетами (ЦУП) в ходе переговоров с экипажем МКС, трансляцию вело NASA. Сейчас, по данным NASA, утечка охлаждающей жидкости из «Прогресса» остановилась.

В NASA полагают, что весь хладагент полностью вышел. «Сегодня утром у нас была утечка хладагента из системы терморегуляции в космос, утечка хладагента остановилась»,— заявил представитель американского ЦУП (цитата по «Интерфаксу»).

Ранее из-за разгерметизации был изолирован контур «Прогресса». В «Роскосмосе» сообщили, что космонавтам ничто не угрожает.

«Прогресс МС-22» пристыковался к МКС сегодня, 11 февраля, выведут его с орбиты, согласно плану, 18 февраля.

Мария Федотова