Причиной утечки на «Союзе МС-22» могло стать попадание микрометеорита

В ночь на 15 декабря произошла разгерметизация контура наружного радиатора корабля «Союз МС-22», пристыкованного к МКС. Повредилась внешняя обшивка приборно-агрегатного отсека. Выяснилось, что в радиаторе произошла утечка. В «Роскосмосе» сообщили, что это могло случиться из-за попадания в него микрометеорита.

«Причиной возникновения утечки может быть попадание микрометеорита в радиатор и возможные последствия — это изменение теплового режима приборно-агрегатного отсека корабля "Союз"»,— сказал исполнительный директор по пилотируемым программам «Роскосмоса» Сергей Крикалев (цитата по «РИА Новости»).

Из-за инцидента был отменен выход российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина с борта. Сейчас все системы МКС и корабля работают в штатном режиме, экипаж в безопасности.

Чтобы установить причину утечки, космонавт Анна Кикина с помощью камеры на манипуляторе, установленном на лабораторном модуле «Наука», сделала фото и видео внешней поверхности корабля.