Корабль «Прогресс МС-22» пристыковался к МКС

Космический корабль «Прогресс МС-22» с оборудованием и питанием для космонавтов пристыковался к модулю «Звезда» на российском сегменте Международной космической станции (МКС). Стыковка корабля запечатлена в трансляции «Роскосмоса».

Корабль вылетел на МКС 9 февраля. Он проведет на станции шесть с половиной месяцев. Полет корабля стал сотым безаварийным пуском космической ракеты с октября 2018 года.

«Прогресс МС-22» доставил на МКС 2,5 тыс. кг грузов, в том числе топливо, воду, азот, сухие грузы — оборудование и материалы, в том числе для экспериментов.

Корабль «Прогресс МС-20» отстыковался от модуля «Звезда» 7 февраля, после чего его затопили в Тихом океане.

Анастасия Ларина