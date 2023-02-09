Норвегия отрицает причастность к взрывам на «Северных потоках»

В Министерстве иностранных дел Норвегии назвали чушью сведения о причастности Осло к взрывам на участках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» в Балтийском море 25 сентября. Ранее об этом написал американский журналист Сеймур Херш.

«Эти обвинения — чушь»,— заявили «РИА Новостям» в МИД Норвегии в ответ на просьбу прокомментировать соответствующую информацию.

О причастности Норвегии к взрывам на «Северных потоках» написал лауреат Пулитцеровской премии, журналист Сеймур Херш на платформе Substack.

По данным журналиста, взрывчатка была заложена под трубы в июне 2022 года американскими водолазами, которые действовали под прикрытием учений НАТО. В расследовании господина Херша утверждается, что сигнал активировал гидроакустический буй, который был сброшен разведывательным самолетом Orion P8 Норвегии по приказу Джо Байдена. Белый дом называл сообщение о причастности США к подрыву трубопроводов совершенной ложью и полной фикцией.

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что США стоит ожидать последствий, если эта информация подтвердится.

Дарья Эрозбек