Белый дом отверг причастность США к подрыву «Северных потоков»

Пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон отверг информацию о причастности США к взрывам на двух нитках «Северного потока». Он заявил, что это «совершенная ложь и полная фикция», передает ТАСС.

Ранее сегодня, 8 февраля, американский журналист Сеймур Херш опубликовал материал под названием «Как Америка уничтожила газопровод "Северный поток"». В тексте со ссылкой на источник «с непосредственным знанием оперативного планирования» утверждается, что в июне 2022 года водолазы ВМС США, действовавшие под прикрытием учений НАТО BALTOPS22 и с одобрения властей Норвегии, заложили взрывчатку C4 под три трубы «Северных потоков».

26 сентября 2022 года по приказу из администрации президента США Джо Байдена разведывательный самолет Orion P8 ВМС Норвегии сбросил гидроакустический буй, сигнал от которого распространился под водой сначала на «Северный поток-2», затем на «Северный поток-1». Этот сигнал активировал взрывчатку, говорится в материале господина Херша.

Первой о взрывах на «Северных потоках» сообщила Дания. По оценке датских специалистов, мощность взрыва на каждом трубопроводе составила 500 кг тротилового эквивалента. Кроме Дании собственные расследования инициировали Норвегия и Германия. 1 ноября места взрывов газопроводов обследовал российский «Газпром». Президент России Владимир Путин назвал повреждения «Северных потоков» «актом международного терроризма».

Эрдни Кагалтынов