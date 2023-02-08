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Чем известен журналист Сеймур Херш

Американский журналист Сеймур Херш сегодня, 8 февраля, опубликовал на платформе Substack материал, в котором утверждается, что взрывы на «Северных потоках» в сентябре 2022 года были секретной операцией США. Другие расследования публициста и подробности его биографии — в справке «Ъ».

Сеймур Херш

Сеймур Херш

Фото: Fadi Al-Assaad / Reuters

Сеймур Херш

Фото: Fadi Al-Assaad / Reuters

Сеймур Майрон Херш родился 8 апреля 1937 в Чикаго, США. После окончания Чикагского университета в 1958 году со степенью по истории стал репортером городского бюро новостей Чикаго.

Затем господин Херш занял пост главного редактора издания The Southwest Suburbanite в Оук-Лоун, штат Иллинойс. Потом начал издавать недолго просуществовавшую пригородную газету The Evergreen Reporter.

В 1963 году стал корреспондентом агентства Associated Press (AP) в Чикаго и Вашингтоне. Тогда же Сеймур Херш начал заниматься журналистскими расследованиями. После конфликта с редакторами AP, когда они настояли на смягчении статьи о работе правительства США над биологическим и химическим оружием, господин Херш покинул агентство и продал эту статью изданию The New Republic.

В 1969 году Сеймур Херш взял интервью у лейтенанта Уильяма Л. Келли, который рассказал о массовом убийстве в марте 1968 года сотен жителей вьетнамской деревенской общины Сонгми американскими военными. За связанное с этими событиями расследование, опубликованное в 33 газетах, Сеймур Херш был удостоен в 1970 году Пулитцеровской премии.

В 1970-е годы он работал в The New York Times, где освещал Уотергейтский скандал и сделал достоянием общественности секретные бомбардировки Камбоджи американским правительством. Одним из своих главных достижений журналист считает предание гласности программы слежки ЦРУ. Также журналист известен расследованием 2004 года о жестоком обращении американских военных с заключенными в иракской тюрьме Абу-Грейб.

8 декабря 2013 года в London Review of Books была опубликована статья журналиста «Чей зарин?», в которой он утверждал, что администрация Барака Обамы использовала «некорректные разведывательные данные», чтобы попытаться оправдать военный удар по Сирии после химической атаки в Гуте. Белый дом опроверг утверждения, сделанные в статье. Публикация вызвала споры среди экспертов.

В мае 2015 года Сеймур Херш выступил в London Review of Books со статьей, в которой подверг сомнению официальную версию властей США о ликвидации Усамы бен Ладена.

Сеймур Херш получил две премии National Magazine Awards и пять премий Джорджа Полка. В 2004 году был удостоен премии Джорджа Оруэлла. В 1983-м Сеймур Херш получил премию Los Angeles Times за книгу «Цена власти: Киссинджер в Белом доме Никсона». В 2017 году получил Премию Сэма Адамса.

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