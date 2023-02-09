Рябков пригрозил США последствиями после статьи о причастности Белого дома к подрыву «Северных потоков»

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что США стоит ожидать последствий после публикации статьи американского журналиста Сеймура Херша, в которой говорится о причастности Вашингтона к подрывам газопроводов «Северного потока».

«Как и в каких форматах дальше действовать с учетом публикации Херша — это вопрос отдельный. Я думаю, что последствия этого будут, они просто не могут не появиться, несмотря на все многочисленные опровержения, которые моментально последовали от официальных лиц из Вашингтона»,— сказал дипломат в ходе пресс-конференции (цитата по «РИА Новости»).

Он заявил, что в статье господина Херша нет ничего сенсационного и неожиданного. «Мы исходили из причастности США и, по крайней мере, некоторых натовских союзников Вашингтона к этому возмутительному преступлению»,— отметил Сергей Рябков. По его словам, признаком того, что «дело нечисто», было, в частности, стремление стран Запада не допускать российскую сторону к расследованию.

Вчера, 8 февраля, Сеймур Херш опубликовал текст, в котором со ссылкой на один источник «с непосредственным знанием оперативного планирования» утверждается, что взрывы на «Северных потоках» были секретной операцией США. В Белом доме назвали информацию о причастности Вашингтона к взрывам «совершенной ложью и полной фикцией».

Эрдни Кагалтынов