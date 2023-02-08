Посол Китая попросил США вернуть обломки сбитого аэростата

Посол КНР во Франции Лу Шайе заявил, что США должны вернуть обломки сбитого ими китайского аэростата. Дипломат отметил, что воздушный шар является собственностью Китая.

По его мнению, если Вашингтон не хочет возвращать обломки, это «демонстрирует его нечестность». «Если вы подобрали что-то на улице, вы должны вернуть это владельцу, если вы знаете, кто хозяин»,— сказал господин Шайе в интервью французскому каналу LCI (цитата по Bloomberg).

3 февраля Пентагон заявил, что в небе над США заметили разведывательный аэростат, принадлежащий Китаю. Из-за этого госсекретарь США Энтони Блинкен отложил визит в КНР. Власти Китая утверждают, что речь шла об отклонившемся от курса метеозонде. Он был сбит по указанию президента США Джо Байдена 4 февраля. Китай заявил, что инцидент нанес ущерб стабилизации двусторонних отношений, а также отклонил запрос США о разговоре глав военных ведомств.

Подробности — в материале «Ъ» «Аэростат упал на Джо Байдена».

Лаура Кеффер