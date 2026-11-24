Картину Айвазовского продали за $1,4 млн на торгах Sotheby's
Картину Ивана Айвазовского «Венеция ночью. Сан Джорджо-Маджоре» продали на лондонских торгах за $1,4 млн (115 млн руб.), сообщает аукционный дом Sotheby's. Предварительная стоимость полотна варьировалась от $655 тыс. до $915 тыс. (53 млн руб. и 75 млн руб. соответственно).
Картина, написанная в 1862 году, считается одной из ранних работ художника. Выполнена маслом, ее размер — 61,5 на 50,5 см. На торги ее выставил частный коллекционер из Эстонии, семья которого владела произведением еще с конца XIX века после покупки в Петербурге. Полотно было вывезено из России после возвращения семьи в Эстонию, которая спасалась от гражданской войны, отмечается в пояснении Sotheby's.
Картину выставили на торги в рамках аукциона Faberge, Imperial & Revolutionary Art. Она стала самым дорогим лотом среди пяти других работ художника, также выставленных на Sotheby's. Речь идет о картинах «Неаполитанский залив с Капри вдали», «Американский пароход в бурном море», «Кораблекрушение», «Кораблекрушение при лунном свете» и «Зимний пейзаж на Украине». Общая сумма всех проданных картин превысила $2 млн (164 млн руб.).