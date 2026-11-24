Картина, написанная в 1862 году, считается одной из ранних работ художника. Выполнена маслом, ее размер — 61,5 на 50,5 см. На торги ее выставил частный коллекционер из Эстонии, семья которого владела произведением еще с конца XIX века после покупки в Петербурге. Полотно было вывезено из России после возвращения семьи в Эстонию, которая спасалась от гражданской войны, отмечается в пояснении Sotheby's.