Путин поручил утвердить программу строительства ЦОДов в угольных регионах
Президент Владимир Путин поручил правительству до конца 2026 года утвердить программу строительства центров обработки данных в регионах с развитой угольной промышленностью. В первую очередь речь идет о Кузбассе и Якутии. Об опубликованном на сайте Кремля поручении сообщают «Ведомости».
Первый доклад об исполнении поручения необходимо представить до 15 января 2027 года, затем отчитываться предстоит ежегодно. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин. Поручения подготовлены по итогам сентябрьской поездки президента во Владивосток.
В том же перечне есть поручение продлить магистральную квантовую сеть до Владивостока, сообщает ОТР. К 2030 году ее протяженность должна достичь 15 тыс. км. Сеть предназначена для защищенной связи по всей стране.