Угроза шаровой войны

США сбили китайский аэростат, несколько дней паривший над американской территорией. В Вашингтоне считают аппарат разведывательным, в Пекине настаивают, что речь идет всего лишь об отклонившемся от курса метеозонде. Между тем эта история уже вышла за рамки приключений шара в воздушном пространстве США — под угрозой оказались американо-китайские отношения, и без того переживающие не лучшие времена. Эксперты отмечают, что инцидент произошел в тот момент, когда Вашингтон и Пекин собирались восстановить диалог, который мог бы помочь им сделать робкий шаг к нормализации отношений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Американская ракета «воздух-воздух» нанесла удар не только по китайскому аэростату, но и по отношениям между Китаем и США

Фото: Chad Fish / AP Американская ракета «воздух-воздух» нанесла удар не только по китайскому аэростату, но и по отношениям между Китаем и США

Фото: Chad Fish / AP

Несколько дней мир практически в режиме реального времени следил за путешествием и судьбой китайского аэростата в воздушном пространстве США (см. “Ъ” от 3 февраля). Публично Пентагон сообщил об обнаружении шара, который сразу же назвали разведывательным, в четверг и обвинил КНР в нарушении международного права. Заверения Пекина, что этот аппарат — всего лишь метеорологический зонд, который из-за сильного ветра отклонился от курса, Вашингтон не убедили. Как выяснилось позднее, американскую воздушную границу аэростат нарушил еще 28 января, потом ненадолго улетел в Канаду, а затем снова вернулся в США.

В итоге шар был сбит по указанию Джо Байдена 4 февраля над акваторией Южной Каролины, о чем и доложил министр обороны страны Ллойд Остин.

Сам глава Белого дома заявил, что приказывал уничтожить объект еще 1 февраля, однако в Пентагоне посоветовали не спешить и дождаться момента, когда поразить аппарат можно будет с минимальным риском для граждан.

«Они успешно сбили его, и я хочу похвалить наших летчиков, которые это сделали»,— заявил 4 февраля Джо Байден. Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на официальных лиц США, стрельба по шару с истребителя F-22 ракетой «воздух-воздух» AIM-9X произошел над мелководьем, что должно помочь извлечению обломков из океана, среди которых американские власти надеются найти разведывательное оборудование. В Пентагоне полагают, что воздушный шар входил в отряд китайских аэростатов-шпионов. Там отметили, что это уже не первый подобный аппарат за последние годы, который замечают в разных частях мира.

МИД Китая выразил протест в связи с действиями США.

В Пекине считают, что «некоторые политики и СМИ» решили использовать «абсолютно случайное» попадание метеозонда в американское воздушное пространство, чтобы «оклеветать КНР».

«Китай ясно попросил США разобраться с этим должным образом в спокойной, профессиональной и сдержанной манере. США настаивали на применении силы, очевидно реагируя слишком остро»,— заявили во внешнеполитическом ведомстве КНР. Там подчеркнули, что оставляют за собой право «принять дальнейшие ответные меры в случае необходимости».

Между тем, как отметили американские СМИ, решение Джо Байдена сбить китайский зонд стало в том числе ударом по отношениям с Пекином, которые и без того переживают не лучшие времена. Издание Politico напомнило, что за последние годы между США и КНР уже приключались эпизоды с «бряцанием оружием», включая напряженность в Тайваньском проливе, не говоря уже об экономическом противостоянии. Ранее в отношениях двух стран происходили и куда более серьезные инциденты: например, случайный удар сил НАТО под руководством США по посольству КНР в Белграде в 1999 году или столкновение американского самолета-разведчика с китайским истребителем в 2001 году над Южно-Китайским морем, закончившееся гибелью пилота КНР и пленением американского экипажа. Тогда, несмотря на всю серьезность этих происшествий, отношения удавалось стабилизировать.

«Однако этот последний инцидент поразил США в буквальном смысле, поскольку непрерывное освещение присутствия воздушного шара в американском воздушном пространстве и его уничтожение, заснятое на видео в прямом эфире, сделало китайскую угрозу реальной для многих»,— отметило Politico.

Первые последствия для отношений наступили еще до того, как шар был сбит,— в разгар путешествия аэростата над Америкой госсекретарь Энтони Блинкен отменил свой визит в Пекин.

Как отметило Reuters, отложенная на неопределенный срок поездка дипломата в Китай была согласована президентом Байденом и председателем Си еще в ноябре и должна была стать возможностью для стабилизации отношений между двумя странами. «Целью поездки был поиск "дна" в отношениях и изучение потенциальных сфер сотрудничества, представляющих взаимный интерес»,— сказал Politico неназванный американский чиновник. Однако, по его словам, в нынешних обстоятельствах аэростат «доминировал бы во всех разговорах, поэтому лучше было отложить визит на более подходящее время».

По мнению старшего исследователя Фонда Карнеги китаиста Александра Габуева, сам инцидент не столь значим, нежели момент, когда он случился. «В ноябре президент Байден и Си Цзиньпин на саммите G20 попытались заложить некий уровень отношений, ниже которого они в оставшиеся два года администрации Байдена проваливаться не будут. Весь 2022 год было много сложных моментов. Один из раздражителей — позиция Китая по России. Хотя это и временный фактор, но важный, учитывая значимость украинской темы для американской внешней политики. Другие раздражители: визит Нэнси Пелоси на Тайвань, введенные в октябре меры экспортного контроля в отношении значительной части китайских компаний. И вот после этого в ноябре лидеры пытаются что-то сделать, а визит Блинкена должен был очертить некую схему, как восстановить диалог. Но ничего этого сейчас не случится, а контакты могут быть заморожены надолго»,— пояснил эксперт “Ъ”.

Между тем отмена визита Энтони Блинкена — осознанное решение администрации Байдена, отметил господин Габуев. «Они могли не отменять поездку. Блинкен бы поехал в Китай и за закрытыми дверями мог бы сказать: “Что же вы, нехорошие люди, делаете, как же вы над нашим суверенным воздушным пространством летаете, вот смотрите неопровержимые доказательства”. Но они этого не сделали. Теперь будет война двух нарративов. Американцы будут что-то предъявлять, доказывая, что это был разведывательный аэростат. Китайцы, у которых изначальная версия и была про метеозонд, теперь будут настаивать на этой версии. В такой ситуации вряд ли будут какие-то продуктивные контакты»,— считает эксперт.

Ситуация осложняется и тем, что с января Палата представителей Конгресса перешла в руки республиканцев, а значит, оппоненты Джо Байдена будут использовать любую возможность атаковать администрацию за «слишком слабую реакцию».

Александр Габуев уверен, что команда президента США будет всячески отбиваться от атак республиканцев, проявляя жесткость в отношении Пекина. В следующем году, когда в полную силу развернется предвыборная борьба, фактор Китая лишь усилится.

Уже сейчас ситуация с аэростатом спровоцировала критику в адрес Белого дома. По мнению республиканца, главы комитета Палаты представителей по вооруженным силам Майка Роджерса, тот факт, что официальные власти не сразу признали присутствие шара в воздушном пространстве, говорит о том, что «администрация Байдена надеялась скрыть этот провал в области национальной безопасности от Конгресса и американского народа». Как предположило Reuters, акцент Джо Байдена на том, что именно он приказал сбить аэростат, возможно, был попыткой ответа на подобную критику. Экс-президент и пока единственный кандидат на выборах 2024 года Дональд Трамп на прошедшей неделе уже призывал сбить китайский аппарат и пытался изобразить из себя более сильного и решительного лидера, нежели действующий глава Белого дома.

Алексей Забродин