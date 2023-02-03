Пентагон обнаружил разведывательный аэростат КНР на севере США

Правительство США уже несколько дней отслеживает над северной частью страны разведывательный аэростат, сообщил представитель Пентагона Патрик Райдер. По словам источников NBC, власти США считают, что шар запустил Китай.

По данным телеканала, аэростат был замечен в среду, 31 января, над городом Биллингс в штате Монтана, он также пролетел над Алеутскими островами и Канадой. Неназванный высокопоставленный представитель Пентагона сказал, что воздушный шар все еще находится над США, но отказался сообщить его местоположение.

В тот же день министр обороны США Ллойд Остин созвал совещание с военными чиновниками, на котором обсудили возможные варианты реагирования. В итоге было решено не сбивать аэростат «из-за риска для безопасности людей на земле». Варианты действий Пентагон представил президенту Джо Байдену.

Высокопоставленный представитель министерства уточнил, что воздушный шар не представляет угрозы для гражданской авиации. «По нашим оценкам, этот шар имеет ограниченную дополнительную ценность с точки зрения сбора разведданных… Тем не менее, мы предпринимаем все необходимые шаги для защиты от сбора конфиденциальной информации иностранными разведками»,— отметил неназванный чиновник.

Отношения Китая и США обострились после того, как в августе 2022 года спикер Конгресса США Нэнси Пелоси посетила Тайвань, который власти КНР считают своей территорией. В январе глава командования воздушной мобильности ВВС США Майк Минихан предсказал прямое столкновение с КНР в 2025 году. Американские конгрессмены назвали прогноз заслуживающим доверия. В Китае призыв готовиться к войне сочли «провокационным», предупредив, что раздувание «китайской угрозы» вызовет рост напряженности.

Подробности — в материале «Ъ» «США себя китайско предупредили».

Лаура Кеффер