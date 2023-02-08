Китай отклонил запрос США о разговоре о сбитом разведывательном аэростате

Глава Пентагона Ллойд Остин хотел поговорить с министром обороны Китая Вэем Фэнхэ о сбитом китайском разведывательном аэростате 4 февраля. Китай отклонил соответствующий запрос. Об этом сообщили в Пентагоне.

«В субботу, 4 февраля, сразу после того, как шар был сбит, Пентагон оформил заявку на защищенный разговор Остина и министра обороны Китая… К сожалению, заявка была отклонена со стороны КНР»,— сказано в заявлении Минобороны США (цитата по «РИА Новости»).

3 февраля Пентагон сообщил об обнаружении китайского разведывательного аэростата в небе над США. Госсекретарь США Энтони Блинкен отложил визит в КНР, назвав действия Пекина нарушением суверенитета. В Китае говорят, что это был отклонившийся от курса метеозонд. 4 февраля его сбили по указанию президента США Джо Байдена. В ответ в Китае заявили, что иницидент с аэростатом нанес ущерб стабилизации отношений с США.

Подробнее — в материале «Ъ» «Угроза шаровой войны».

Олеся Павленко