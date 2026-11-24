Россия поддержала выход Таджикистана из юрисдикции МУС
Россия поддерживает выход Таджикистана из юрисдикции Международного уголовного суда (МУС), следует из заявления правового департамента МИДа. Там также отмечается, что структуры МУС все чаще нарушают нормы действующего права и зависят от «зарубежных спонсоров».
«Этот шаг Душанбе продолжает тенденцию последних месяцев: государства, уважающие свой суверенитет, не готовы мириться с беспочвенными претензиями МУС на роль "универсального" органа, который вправе нарушать действующие нормы международного права, поскольку он якобы "вершит правосудие" от лица всего международного сообщества. Кстати, на недопустимость выхода МУС за рамки своих полномочий указали лидеры России, Китая и США в принятой в Шэньчжэне декларации», — указано в сообщении департамента.
МУС был основан в июле 1998 года. Юридической основой стал Римский статут, который подписали примерно 120 государств—членов ООН. В компетенцию суда входит преследование физлиц, ответственных за геноцид, преступления против человечности, военные преступления и преступления агрессии. Согласно положениям Римского статута, он применяется ко всем лицам вне зависимости от их должностного положения, в том числе к главам государств, членам правительств и парламентариям.
20 ноября Таджикистан официально уведомил ООН о решении выйти из статута. Согласно правилам, процесс занимает ровно один год — окончательно Душанбе покинет юрисдикцию МУС только 20 ноября 2027 года. До этого момента страна формально остается ее участником. Президиум Ассамблеи государств выразил обеспокоенность решением Душанбе, однако напомнил, что выход из статута не освобождает государство от обязательств, которые возникли на момент его участия.
В марте 2023 года МУС выдал ордер на арест Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой, обвинив их в ряде международных преступлений. Тогда же секретариат суда направил всем государствам-участникам запросы об их аресте. В 2025 году власти Таджикистана отказались исполнять это решение во время визита Владимира Путина в Душанбе. Страны Евросоюза заявили, что Таджикистан не выполнил свои обязательства.