В марте 2023 года МУС выдал ордер на арест Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой, обвинив их в ряде международных преступлений. Тогда же секретариат суда направил всем государствам-участникам запросы об их аресте. В 2025 году власти Таджикистана отказались исполнять это решение во время визита Владимира Путина в Душанбе. Страны Евросоюза заявили, что Таджикистан не выполнил свои обязательства.