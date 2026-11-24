Лукашенко готов лично сопроводить Зеленского на встречу с Путиным в Москве
Президент Белоруссии Александр Лукашенко готов приехать вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским на переговоры в Москву. По его словам, он бы выступил в качестве «гаранта его безопасности».
«Мы с Володей Зеленским могли бы сесть и прилететь в Москву. Вдвоем. Я, как гарант его безопасности, мог бы с ним сесть и прилететь в Москву. Не согласится — пусть воюет. Пусть отправляется сам на фронт с автоматом и воюет. Война идет, ее надо остановить. И мы могли бы договориться», — сказал Александр Лукашенко в интервью французскому журналу Le Point.
Белорусский президент также отметил, что в формате Белоруссия—Украина—Россия можно было бы быстрее урегулировать конфликт, чем при участии Европы. «Все равно мы втроем определим, какое у нас будет будущее. Мы три славянских народа. Здесь, в этом регионе, три главных славянских народа исторически и сейчас будут решать, как жить дальше», — заверил господин Лукашенко.
Президент Владимир Путин неоднократно приглашал Владимира Зеленского приехать в Москву. Впервые предложение было сделано в 2025 году — тогда помощник президента Юрий Ушаков заявил, что в случае согласия господину Зеленскому обеспечат безопасность. Последний, в свою очередь, приглашение каждый раз отклонял и предлагал встретиться на нейтральной территории. 27 октября 2026 года помощник президента Юрий Ушаков повторил, что предложение о встрече в Москве еще актуально.