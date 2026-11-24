Белорусский президент также отметил, что в формате Белоруссия—Украина—Россия можно было бы быстрее урегулировать конфликт, чем при участии Европы. «Все равно мы втроем определим, какое у нас будет будущее. Мы три славянских народа. Здесь, в этом регионе, три главных славянских народа исторически и сейчас будут решать, как жить дальше», — заверил господин Лукашенко.