Автобус с 13 детьми перевернулся в подмосковном Домодедове
В Подмосковье автобус King Long, перевозивший 13 детей, съехал с дороги и опрокинулся. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
ДТП произошло около 15:30 на 15-м км автодороги Барыбино — Кишкино — Большое Алексеевское в городском округе Домодедово. По предварительным данным, водитель не справился с управлением. В салоне находились 13 детей в возрасте от семи до 15 лет. Как уточнили в ведомстве, за медицинской помощью никто не обращался.
Домодедовская городская прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств происшествия. Ведомство также даст оценку соблюдению перевозчиком требований законодательства о безопасности дорожного движения и пассажирских перевозках. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП, по результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.
Госавтоинспекция Подмосковья предупредила, что до конца суток 25 ноября в регионе ожидаются снег (местами сильный), метель, порывы ветра до 17 м/с, возможны снежные заносы и гололедица.