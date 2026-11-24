ДТП произошло около 15:30 на 15-м км автодороги Барыбино — Кишкино — Большое Алексеевское в городском округе Домодедово. По предварительным данным, водитель не справился с управлением. В салоне находились 13 детей в возрасте от семи до 15 лет. Как уточнили в ведомстве, за медицинской помощью никто не обращался.