Армейцы встали на «Путь РПЛ»
ЦСКА обыграл «Акрон» и попал в верхнюю сетку play-off Кубка России
В заключительном туре группового этапа FONBET Кубка России по футболу ЦСКА обыграл «Акрон» — 1:0. В этом матче все решил гол с пенальти Ивана Облякова. Армейцы стали вторыми в своей группе и вышли в play-off «Пути Российской премьер-лиги», где, судя по всему, их ждет встреча со «Спартаком». Тольяттинцы сыграют в «Пути регионов» с клубом первой лиги «СКА-Хабаровск».
В группе D на финише предварительного этапа ситуация сложилась такая, что только матч «Акрон»—ЦСКА имел турнирное значение, так как «Ростов» с 12 очками гарантировал себе первое место, а «Локомотив» с 3 баллами уже потерял все шансы на выход в play-off. Интрига же в противостоянии тольяттинцев с армейцами заключалась в том, кому достанется вторая путевка в 1/8 финала «Пути РПЛ». Все-таки по сравнению с «Путем регионов» он считается более удобным и предоставляет участникам право на ошибку благодаря системе с двойным выбыванием.
ЦСКА перед шестым туром опережал «Акрон» на один пункт, но играл в гостях, а при равенстве очков проигрывал по дополнительным показателям, ведь ранее уступил волжанам в основное время на своем поле.
Кстати, и в чемпионате москвичи не сумели победить, добившись только ничьей, так что им не стоило обращать внимание на то, что сейчас «Акрон» занимает предпоследнее, 15-е место в премьер-лиге и как будто бы находится не в лучшем состоянии.
Армейцы сами не лучшим образом выглядели в недавнем матче чемпионата с «Ахматом» и потерпели дома досадное поражение. На встречу с «Акроном» они выставили ротированный состав, который тоже испытывал трудности. Красно-синие больше владели мячом, но не более того. Разве что Тамерлану Мусаеву удалось завершить фланговую подачу опасным ударом головой и зацепить штангу. Потом еще Иван Олейников проверил реакцию голкипера хозяев Игната Тереховского, чтобы тот совсем не замерз, как его московский коллега Владислав Тороп, который вообще почти не вступал в игру.
Счет мог измениться на 35-й минуте, когда после передачи Мусаева Энрике Кармо оказался в убойном положении перед воротами и не попал в них, несмотря на то что у него было время подработать мяч и даже прицелиться. А в самом конце первого тайма едва не отличились тольяттинцы, когда Жилсон Беншимол на угловом пробил головой впритирку со штангой с внешней стороны.
Во втором тайме Артем Шуманский, принадлежащий ЦСКА и выступающий за «Акрон» на правах аренды, заменил Беншимола и сразу попытался забить Торопу, но тот справился с его ударом. И вообще появление белорусского нападающего заметно оживило игру хозяев, которые стали гораздо чаще появляться у чужой штрафной площади. Однако именно Шуманский зачем-то сфолил в собственной штрафной на Кармо, когда бразилец уже выходил из нее, и судья Ян Бобровский назначил пенальти. Иван Обляков его реализовал, и на 67-й минуте гости повели 1:0.
Попытки тольяттинцев отыграться не приводили даже к угрозам воротам Торопа, и армейцы относительно спокойно довели матч до победы.
Хотя в компенсированное время тот же Шуманский мог получше распорядиться мячом и не торопиться с ударом. ЦСКА с 11 очками занял второе место и теперь в 1/8 финала «Пути РПЛ» встретится с клубом, который станет первым в группе А, а им, скорее всего, будет «Спартак». «Акрон» продолжит борьбу в «Пути регионов» и на старте 1/8 финала сыграет с клубом первой лиги «СКА-Хабаровск».
В квартете С тоже только две команды — «Крылья Советов» и «Балтика» — еще не определились с местами и, соответственно, с дальнейшими перспективами в Кубке России. У самарцев было на три очка больше, чем у калининградцев, но в последнем туре им и соперник противостоял куда более сложный — «Зенит», уверенно выигравший группу.
Даже несмотря на то, что петербуржцев результат интересовал постольку-поскольку, матч проходил с их преимуществом, которое воплотилось в гол Вендела на 37-й минуте. Гости слишком вжались в свою штрафную, и бразилец нанес красивый обводящий удар с дальней дистанции. Правда, и они вполне могли открыть счет в контратаке, когда Владислав Шитов жахнул с куда более близкого расстояния, чем Вендел, и хозяев выручил голкипер Денис Адамов. Потащил он и в дебюте второго тайма, когда Максим Витюгов попробовал скопировать гол Вендела. После перерыва «Крылья» заиграли активнее и порой оказывали довольно мощное давление на оборону «Зенита». На 88-й минуте они все-таки продавили ее, и Денис Макаров вколотил мяч в сетку, но судьи аннулировали взятие ворот, посчитав, что чуть ранее правила нарушил Юрий Горшков.
Самарцы уступили 0:1, и теперь все будет зависеть от предстоящего 25 ноября матча «Балтики» с махачкалинским «Динамо» на выезде. Если калининградцы победят в основное время, то именно они заберут вторую путевку в верхнюю сетку play-off и отправят «Крылья Советов» в «Путь регионов».