Армейцы сами не лучшим образом выглядели в недавнем матче чемпионата с «Ахматом» и потерпели дома досадное поражение. На встречу с «Акроном» они выставили ротированный состав, который тоже испытывал трудности. Красно-синие больше владели мячом, но не более того. Разве что Тамерлану Мусаеву удалось завершить фланговую подачу опасным ударом головой и зацепить штангу. Потом еще Иван Олейников проверил реакцию голкипера хозяев Игната Тереховского, чтобы тот совсем не замерз, как его московский коллега Владислав Тороп, который вообще почти не вступал в игру.