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Коммерсантъ FM
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ABC News: Блинкен отложил визит в Китай из-за инцидента с аэростатом КНР

Госсекретарь США Энтони Блинкен отложил визит в Китай из-за обнаружения на севере США разведывательного аэростата, который, по мнению Вашингтона, принадлежит КНР, передает ABC News. В МИД Китая подтвердили, что аэростат принадлежит КНР. В ведомстве утверждают, что летательный аппарат используется в метеорологических целях и проник в воздушное пространство США случайно под влиянием западных ветров.

Энтони Блинкен

Энтони Блинкен

Фото: Reuters

Энтони Блинкен

Фото: Reuters

Источник ABC News сообщил, что господин Блинкен не хочет раздувать ситуацию с аэростатом до предела, поэтому не отменяет визит, который должен был состояться на следующей неделе, а только откладывает его. Он также не хочет, чтобы обнаружение летательного аппарата стало главной темой для обсуждения в предстоящих переговорах с КНР, добавил собеседник телеканала.

В МИД КНР, в свою очередь, заявили, что сожалеют о случившемся. Пресс-служба министерства отметила, что китайская сторона продолжит контакты с США, чтобы должным образом справиться с этой форс-мажорной ситуацией.

Ранее сегодня, 3 февраля, представитель Пентагона Патрик Райдер сообщил, что ведомство уже несколько дней отслеживает над северной частью страны разведывательный аэростат. По информации NBC, аэростат был замечен в среду, 31 января, над городом Биллингс (штат Монтана), он также пролетел над Алеутскими островами и Канадой. Шар не стали сбивать из-за рисков для гражданского населения.

Эрдни Кагалтынов

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