МИД КНР: инцидент с аэростатом нанес ущерб стабилизации отношений с США

Действия властей США в ответ на пересечение китайским аэростатом американского воздушного пространства нанесли ущерб стабилизации отношений двух стран, считает замглавы МИД КНР Се Фэн. МИД Китая выразил США протест, назвав их реакцию слишком острой.

Се Фэн заявил, что власти Китая оставляют за собой право предпринимать все действия для защиты своих интересов. «Действия США оказали серьезное влияние и нанесли ущерб усилиям обеих сторон в процессе по стабилизации китайско-американских отношений после встречи (лидеров двух стран.— "Ъ") на Бали»,— сказал замглавы МИД (цитата по «РИА Новости»).

В заявлении китайского ведомства говорится, что Пекин «выражает резкое недовольство и протест против применения США силы для нападения» на гражданский аэростат. «США настояли на силовом применении, явно остро реагируя и серьезно нарушая международную практику»,— отметили в МИД.

3 февраля Пентагон заявил, что в небе над США заметили разведывательный аэростат, принадлежащий Китаю. Из-за этого госсекретарь США Энтони Блинкен отложил визит в КНР, назвав действия Пекина нарушением суверенитета. Власти Китая утверждают, что речь шла об отклонившемся от курса метеозонде. Он был сбит по указанию президента США Джо Байдена 4 февраля.

Подробности — в материале «Ъ» «Угроза шаровой войны».

Лаура Кеффер