Exxon подала иск против введенного ЕС налога на сверхприбыль

Сегодня, 28 декабря, германское и нидерландское подразделения американской энергетической компании ExxonMobil подали иск в Европейский суд общей юрисдикции в Люксембурге, сообщает Financial Times. Exxon требует отменить введенный властями ЕС налог на сверхприбыль нефтегазовых корпораций. По мнению компании, этот налог «контрпродуктивен», «подрывает доверие инвесторов, лишает стимула инвестировать и увеличивает зависимость от импортируемой энергии». Суд еще должен принять решение, примет ли он иск к рассмотрению. Если это произойдет, рассмотрение дела может продлиться весь 2023 год.

В сентябре власти ЕС договорились о введении налога на сверхприбыль нефтегазовых компаний. Этот налог начнет действовать 31 декабря и составит 33% от всей прибыли таких компаний в 2022–23 годах, которая на 20% и более превышает их среднюю прибыль в период с 2018 по 2021 год. По замыслу властей ЕС, новый налог в условиях роста цен на энергоносители должен помочь снижению счета за электроэнергию для обычных домохозяйств. Предполагается, что в общей сложности энергетические компании заплатят дополнительно около €25 млрд.

В Exxon отмечают, что ее налоги из-за новых правил увеличатся на $2 млрд к концу 2023 года, притом что в последнее десятилетие компания инвестировала в европейские проекты около $3 млрд. Как отметил пресс-секретарь Exxon Кейси Нортон, сейчас компания рассматривает возможность «многомиллиардных инвестиций» в ЕС в будущем, и решение об этом «будет в первую очередь зависеть от того, насколько привлекательной и глобально конкурентоспособной будет Европа».

Яна Рождественская