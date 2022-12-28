Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Exxon подала иск против введенного ЕС налога на сверхприбыль

Сегодня, 28 декабря, германское и нидерландское подразделения американской энергетической компании ExxonMobil подали иск в Европейский суд общей юрисдикции в Люксембурге, сообщает Financial Times. Exxon требует отменить введенный властями ЕС налог на сверхприбыль нефтегазовых корпораций. По мнению компании, этот налог «контрпродуктивен», «подрывает доверие инвесторов, лишает стимула инвестировать и увеличивает зависимость от импортируемой энергии». Суд еще должен принять решение, примет ли он иск к рассмотрению. Если это произойдет, рассмотрение дела может продлиться весь 2023 год.

В сентябре власти ЕС договорились о введении налога на сверхприбыль нефтегазовых компаний. Этот налог начнет действовать 31 декабря и составит 33% от всей прибыли таких компаний в 2022–23 годах, которая на 20% и более превышает их среднюю прибыль в период с 2018 по 2021 год. По замыслу властей ЕС, новый налог в условиях роста цен на энергоносители должен помочь снижению счета за электроэнергию для обычных домохозяйств. Предполагается, что в общей сложности энергетические компании заплатят дополнительно около €25 млрд.

В Exxon отмечают, что ее налоги из-за новых правил увеличатся на $2 млрд к концу 2023 года, притом что в последнее десятилетие компания инвестировала в европейские проекты около $3 млрд. Как отметил пресс-секретарь Exxon Кейси Нортон, сейчас компания рассматривает возможность «многомиллиардных инвестиций» в ЕС в будущем, и решение об этом «будет в первую очередь зависеть от того, насколько привлекательной и глобально конкурентоспособной будет Европа».

Яна Рождественская

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...