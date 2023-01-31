ExxonMobil получила рекордную годовую прибыль благодаря росту цен на энергоресурсы

Сегодня, 31 января, ведущая нефтегазовая корпорация США ExxonMobil сообщила, что по итогам 2022 года она получила чистую прибыль $55,7 млрд, что стало историческим рекордом не только для самой компании, но и в истории всех западных энергетических компаний. Предыдущий рекорд по прибыли в $45 млрд ExxonMobil установила по итогам 2008 года, когда из-за мирового финансового кризиса цены на нефть подскочили до $142 за баррель.

По сравнению с 2021 годом ($23 млрд) чистая прибыль ExxonMobil выросла более чем вдвое. Общая выручка компании за 2022-й составила $413,7 млрд, что на 45% больше, чем годом ранее ($285,7 млрд). «Наш кропотливый труд и опора на наших людей позволила нам достичь таких высоких финансовых и операционных результатов,— отметил глава ExxonMobil Даррен Вудс.— Хотя общие результаты наших операций очевидно выиграли от благоприятных рыночных условий, те контрциклические инвестиции, которые мы сделали до и во время пандемии, позволили дать энергию людям и экономике в тот момент, когда они особенно нуждались в ней,— в период восстановления».

Евгений Хвостик