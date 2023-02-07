Российская нефть освоила иранские танкеры-призраки

После введения санкций на российскую нефть в декабре активизировались ее перевозки иранскими танкерами-призраками, сообщает Financial Times (FT). Объемы перевозок и количество задействованных танкеров существенно выросли в последние два месяца.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Танкеры-призраки, многие годы использующиеся для обхода санкций против Ирана, теперь активно перевозят российскую нефть. Об этом пишет Financial Times, которая провела собственное расследование. По данным издания, в последние два месяца как минимум 16 таких танкеров перевозили российскую нефть.

У танкеров-призраков отключены системы отслеживания, из-за чего невозможно установить их маршрут. Нельзя официально установить и собственность, порт приписки и т. д.— суда обычно записаны на офшорные компании.

Такие танкеры не первый год используются Ираном для транспортировки нефти в обход санкций, также их используют для перевозки венесуэльской нефти. По данным FT, которая ссылается на группу United Against Nuclear Iran (UANI), борющуюся за соблюдение американских санкций, всего в списке известных судов такого рода находится 288 танкеров. Для отслеживания танкеров-призраков FT пользовалась данными UANI и аналитической компании Kpler.

Поставки российской нефти иранскими танкерами-призраками, по данным FT, периодически происходили с 2020 года. Однако до февраля 2022-го речь шла об одном судне в несколько месяцев, а в течение большей части прошлого года — об одном-двух судах в месяц. В декабре ЕС отказался от импорта российской нефти морем с некоторыми исключениями и установил ценовой потолок. С декабря перевозки резко выросли: FT пишет о задействовании 5 танкеров в декабре и 11 — в январе. Выросли и объемы транспортировки: если предыдущий максимум в июле 2022 года составил 4,7 млн баррелей, а в октябре было перевезено 1,4 млн баррелей, то в январе — 9,3 млн баррелей.

«Мы заметили суда, вовлеченные в перевозку российской нефти, которые раньше перевозили иранские баррели,— цитирует FT аналитика по танкерным перевозкам компании EA Gibson Светлану Лобачеву.— Премия при торговле российской нефтью составляет как минимум 50% в сравнении с обычным рыночным уровнем, а в некоторых случаях превышает 100%, что делает это еще более экономически привлекательным в сравнении с иранской нефтью». Другие эксперты также рассказали FT, что перевозка российской нефти более выгодна владельцам судов, ее быстрее поставляют, кроме того, перевозчики меньше рискуют, чем при перевозке нефти из Венесуэлы, находящейся под более жесткими санкциями. Такими перевозками занимаются многие компании, за исключением крупнейших перевозчиков.

Как пишет FT, ссылаясь на экспертов в морских перевозках, существует связанный с Россией флот примерно из 100 судов. Собственность на суда так называемого призрачного флота, отмечает глава аппарата UANI Клэр Юнгман, «часто очень непрозрачна и замаскирована многочисленными подставными компаниями, нередко меняющими владельцев, чтобы избежать санкций».

Яна Рождественская