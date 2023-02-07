BP завершила год с рекордной прибылью

Британская нефтегазовая компания BP отчиталась о получении рекордной прибыли по итогам 2022 года. Базовая прибыль компании от стоимости замещения — показатель, эквивалентный чистой прибыли,— составила $27,7 млрд, что на 116% превышает показатель 2021 года.

Прошлый год стал сверхуспешным для BP и других нефтегазовых компаний, которые значительно нарастили выручку за счет повышения мировых цен на нефть.

Увеличения выручки хватило, чтобы перекрыть списание $25,5 млрд по ходу прошлого года после объявления о выходе из совместного предприятия с «Роснефтью» и всех проектов в России. Накануне,6 февраля, глава «Роснефти» Игорь Сечин сообщил, что BP по-прежнему остается акционером российской нефтегазовой компании.

На фоне столь успешного года BP объявила о повышении размера дивидендов на 10%, до $6 на акцию, а также об обратном выкупе акций в ближайшие три месяца на сумму $2,75 млрд.

Кирилл Сарханянц