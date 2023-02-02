Shell получила рекордную годовую прибыль и повысила дивиденды для акционеров

Британская нефтегазовая компания Shell опубликовала результаты (.pdf) четвертого квартала и всего 2022 года. В условиях резко выросших в прошлом году цен на энергоносители прибыль компании по итогам года увеличилась вдвое по сравнению с 2021 годом и достигла $39,9 млрд. Это самый высокий показатель за всю 115-летнюю историю компании. Предыдущий рекорд был у Shell в 2008 году, когда компания отчиталась о прибыли $31 млрд. Рекордной стала и квартальная прибыль Shell: в последние три месяца 2022 года она составила $9,8 млрд.

Учитывая результаты, которые, по словам нового генерального директора Shell Ваэля Савана, являются следствием «силы дифференцированного портфеля» активов компании и ее «способностью обеспечивать жизненно важной энергией потребителей в нестабильном мире», компания объявила о выкупе в ближайшие три месяца своих акций на сумму $4 млрд. Кроме того, компания увеличила выплаты дивидендов на 15%. Расходы на капиталовложения в 2023 году, по прогнозам Shell, составят от $23 млрд до $27 млрд.

Ранее о рекордных результатах отчитались американские нефтегазодобывающие компании ExxonMobil и Chevron.

Алена Миклашевская