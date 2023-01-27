Годовая прибыль Chevron достигла рекордных $35,5 млрд

Прибыль второй по величине в США нефтяной компании Chevron по итогам 2022 года составила $35,5 млрд. Это более чем в два раза больше, чем годом ранее, когда прибыль компании была $15,6 млрд, и это почти на $10 млрд больше предыдущего рекорда по этому показателю, установленного в 2011 году.

В целом, как прогнозируют аналитики, на которых ссылается CNBC, ситуация с высокими ценами на энергоносители и дефицит этих энергоносителей вследствие конфликта между Россией и Украиной практически гарантируют глобальным нефтегазодобывающим компаниям рекордные прибыли. По оценкам аналитиков, западные производители нефти и газа должны получить совокупную годовую прибыль не менее $200 млрд.

Chevron намерена продолжить выкуп собственных акций, на которые компания направляет от $5 млрд до $15 млрд. В 2022 году Chevron выплатила акционерам в общей сложности $26 млрд через дивиденды и выкуп акций. По словам главы компании Майка Вирта, в прошлом году инвестиции Chevron выросли на 75%, а объем добычи в США увеличился до 1,2 млн баррелей в нефтяном эквиваленте в день. Между тем показатели четвертого квартала оказались ниже ожиданий аналитиков. Так, скорректированная прибыль Chevron за последние три месяца 2022 года составила $7,9 млрд, или $4,09 на одну акцию. Аналитики прогнозировали прибыль около $4,38 на одну акцию. На торгах Нью-Йоркской фондовой биржи после публикации отчетности акции Chevron падали почти на 4%.

Алена Миклашевская